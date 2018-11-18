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PÜİS duyurdu! Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor

PÜİS motorine 22 kuruş, benzine ise 19 kuruş indirim yapılacağını açıkladı. Benzindeki yeni fiyatların pompaya yansıyacağı belirtilirken, benzinle motorin arasındaki farkın da 5 kuruşa düşeceği belirtildi.

18 Kasım 2018 Pazar 12:04
PÜİS duyurdu! Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor

Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Başkanı İmran Okumuş, "20 Kasım salı gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekliyoruz" dedi.

İndirim fiyatlara yansıyacak

İndirim motorinde 22 kuruş, benzinde ise 19 kuruş olacak. Benzindeki indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

Yapılan indirimle birlikte benzin ve motorin arasındaki 25 kuruşluk fiyat farkı 5 kuruşa inecek.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 12:04
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