Benzin ve motorin için kritik çağrı: Eşel mobil sistemi eri gelmeli

Benzin ve motorin fiyatlarında son dönemlerde üst üste gelen zamlar vatandaşta ‘neden her artış pompaya yansımaya başladı?’ sorusunu da beraberinde getirdi.

Enerji uzmanlarına artışın pompaya yansımasının temelinde ‘eşel mobil sisteminin’ kaldırılması var. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, eşel mobil sisteminin yeniden gündeme alınmasının faydalı olacağına dikkati çekerek, “Tabi bu uzun vadeli ve kalıcı bir çözüm değil. Bu bağımlılıktan kurtulmanın yolu elektrikli araçların yaygınlaşması” ifadesini kullandı.

Benzin ve motorin fiyatları arttı. Benzinin litre fiyatı 16 kuruş, motorin ise 20 kuruş zamlandı. Son artışın ardından 2019 yılının ilk 15 gününde benzindeki artış yüzde 5,7 olurken, motorinde bu oran yüzde 6,7 olarak yansıdı.

2019 itibariyle kaldırıldı

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, vatandaşların son günlerde sıklıkla sorduğu ‘Zamlar neden hemen pompaya yansıyor?’ sorusuna yanıt verdi.

Bu artışların doğrudan pompaya yansımasında temel nedeni ‘Eşel mobil sistemin 2019 yılı itibariyle durdurulması’ olduğunu anlatan Kumbaroğlu, “Uygulamada kalktıktan sonra gelen zamlar ortada. Bir yıllık dönemde bakıldığında benzin fiyatlarındaki artış yüzde 10, motorin fiyatlarındaki artış ise yüzde 20’yi bulmuş durumda” dedi.

Sistem yeniden uygulamaya alınmalı

Motorin fiyatlarındaki artışın 2018 yılı enflasyon oranını şimdiden yakalamış olduğunu anlatan Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

“Bundan sonra uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurları dolayısıyla yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında meydana gelebilecek artışların tüketiciye yansıtılmaması önemli. Bu kapsamda eşel mobil sisteminin yeniden gündeme alınmasında fayda var.

"Uzun vadede kullanım alışkanlığı değişmeli"

Kısa vadede fiyat istikrarı sağlayan, tüketiciye ve ekonomiye kalkan olan eşel mobil sistemi tabii ki uzun vadeli kalıcı çözüm değil. Türkiye’yi bu bağımlılıktan kurtaracak kalıcı çözüm ulaştırma sektöründe elektrikli araçların yaygınlaşması. Bunu çok iyi anlamalı ve bu doğrultuda adımlar atmalıyız. Bu alanda çalışmaların ve altyapının geliştirilmesine yönelik açılımların, teknolojik yaygınlaşmanın ve gerekli yasal düzenlemelerin hız kazanması gerekiyor.'' (Yeni Şafak)