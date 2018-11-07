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Benzin litre fiyatı ne oldu? Benzine ne kadar indirim yapıldı? Benzin fiyatında son durum

Dolar kurunun düşmesinden sonra benzin fiyatlarında ardı ardına indirim müjdesi geliyor. Geçtiğimiz günlerde 17 kuruşluk indirim yapılan benzine bu kez de 21 kuruşluk indirim yapıldı. Peki benzin litre fiyatı ne oldu? İstanbul benzin fiyatı, Ankara’da benzin ne kadar? İzmir benzin fiyatında son durum?

07 Kasım 2018 Çarşamba 18:23
Benzin litre fiyatı ne oldu? Benzine ne kadar indirim yapıldı? Benzin fiyatında son durum

Dolar kurunun düşmesinden sonra benzin fiyatlarında ardı ardına indirim müjdesi geliyor. Geçtiğimiz günlerde 17 kuruşluk indirim yapılan benzine bu kez de 21 kuruşluk indirim yapıldı. Peki benzin litre fiyatı ne oldu? İstanbul benzin fiyatı, Ankara’da benzin ne kadar? İzmir benzin fiyatında son durum?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim benzinin pompa fiyatlarına ortalama 21 kuruş olarak yansıyacak. Buna göre, Ankara'da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,68 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,83 liradan 6,62 liraya, İzmir'de 6,88 liradan 6,67 liraya inecek.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 18:23
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
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