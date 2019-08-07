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Benzin fiyatlarına 28 kuruş indirim yapıldı!

Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim bekleniyor. Benzin indiriminin ardından motorine de indirim yapılması bekleniyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:36
Benzin fiyatlarına 28 kuruş indirim yapıldı!

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatının düşmesi ve dolar/TL'deki gerileme nedeniyle benzin fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim bekleniyor. Benzin indiriminin ardından motorine de indirim yolda.

Dün 60,65 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,74 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.16 itibarıyla kapanışa göreyüzde 0,27 artışla 58,90 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,58 dolardan alıcı buldu.

ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlik, petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlıyor. Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybını sürdürmesi ve 2008’den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi sonrası pazartesi günü ABD Hazine Bakanlığı Çin’i “döviz manipülatörü” ilan etmişti.  Çin Ticaret Bakanlığı da Çinli şirketlerin ABD'den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

Belirsizlik sürüyor

Uzmanlar, ABD ve Çin arasında sürmekte olan ticari anlaşmazlık, Hürmüz Boğazı’ndaki nakliye riskleri de dahil olmak üzere Orta Doğu kaynaklı çeşitli faktörlerin petrol fiyatlarının gelecekteki yönü konusunda belisizliği artıracağını kaydediyor.

Fiyatlar hangi ilde ne kadar?

İndirim gerçekleşirse İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6.98 TL’den 6.70 TL’ye, Ankara’da 7.06 TL’den 6.78 TL’ye, İzmir’de 7.04 TL’den 6.76 TL’ye gerilemiş olacak.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:36
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Benzin
  5. Brent petrol
  6. motorin
  7. dolar

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