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Benzia'nın menajerinden flaş açıklama: Sözleşmeleri feshettik

Anderlecht maçı öncesi Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Benzia'nın Türkiye menajeri Ahmet Barış Arı, yıldız oyuncunun sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı.

08 Kasım 2018 Perşembe 15:42
Benzia'nın menajerinden flaş açıklama: Sözleşmeleri feshettik

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Anderlecht'i konuk edecek temsilcimiz Fenerbahçe'de Yassine Benzia kadroya alınmadı.

Benzia cuma günü oynanan Galatasaray maçının ardından oyundan çıkarılmasına tepki göstermişti. Cezayirli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı kadroya alınmadığı öğrenildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Yassine Benzia’nın Türkiye menajeri Ahmet Barış Arı, oyuncuyla sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 15:42
  1. Fenerbahçe
  2. Yassine Benzia
  3. Benzia
  4. Ahmet Barış Arı

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