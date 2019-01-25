yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekrana gelen Manşetlerin Dili programında, gazeteci Uğur Mumcu’nun öldürülmesinden Venezuela’daki darbe girişimine kadar birçok olay masaya yatırıldı. Mumcu’nun vefat yıl dönümü münasebetiyle dün gerçekleştirilen anma töreninin de konuşulduğu programda, Türkiye’nin istikrarsız olması durumunda aynı siyasi cinayetlerin işlenebileceği tehlikesi üzerinde duruldu. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü adımlarının önemi vurgulanırken, Venezuela’da oynanan oyunların aynısının Türkiye’de de yaşandığı, bu darbelerin bir kısmının başarılı olduğu belirtildi.

"Tarih tekerrürden ibarettir." diye söze başlayan Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Aynı oyunlar tekrar edecek. Venezuela’da şimdi ne oynanıyorsa, benzerini Türkiye’de oynayacaklar, oynadılar. Teşebbüs ettiler, bazı tarihlerde başarılı oldular, bazı tarihlerde başarılı olamadılar." ifadelerini kullandı.

"Gezi olaylarında 'abartıyorsunuz' diyenler kabul etmeye başladı"

Usta gazeteci şunları söyledi:

"2013 Gezi olaylarında, ‘Abartıyorsunuz, bunlar masum hareketlerdir’ diyenler, 5 yıl, 6 yıl sonra, şimdi yavaş yavaş diyorlar ki, ‘Orada derin bir el vardı. 2 günden sonra çıktı.’ Yarın, öbür gün şunu söyleyecekler; ‘Evet, ilk günden, ilk dakikadan itibaren orada derin bir el vardı.’ Kabul edecekler. Dolayısıyla o tarihte Uğur Mumcu’nun öldürülmesi, Gaffar Okan’ın öldürülmesi, bunların hepsi, bir tarihte olmuş bitmiş, bir daha yaşanmayacak olaylar değil. Tekrar tekrar hayata geçecek. Bir tarihte bombayla öldürülmüş, bir tarihte silahla öldürülmüş, bir başka tarihte belki helikopter kazasıyla, uçak kazasıyla, veyahut zehirleyerek öldürme şeklinde... Ama kendi menfaatleriyle uyuşmayan isimler kimlerse onları bir şekilde iktidardan uzaklaştırmak için oynanan oyunlar."

Bağımsız Türkiye'nin önemi

Fatin Dağıstanlı'ysa konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Eğer Türkiye; bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran bir devlet olmayı başaramazsa, bu ve buna benzer oyunlar her an karşımıza çıkabilir. Bir gün Abdi İpekçi, bir gün Muammer Aksoy, bir gün Bahriye Üçok, bir gün Uğur Mumcu öldürülebilir."