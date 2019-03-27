"Benzemezler ittifakının tek derdi Tayyip düşsün, AK Parti gitsin"

KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim karşımızda bir ittifak var. Adına ne derseniz deyin, ben ona 'benzemezler ittifakı' diyorum. Dört tane hiçbir konuda birbirine benzemez parti. Dört tane ortak kelimesi, cümlesi yok. Biri Şam'a gider, birisi Mağrib'e gider. Birisi Hanya der, öteki Konya der. Sadece bir tane cümleleri ortak; Tayyip düşsün de nasıl düşerse düşsün. AK Parti gitsin de nasıl giderse gitsin." dedi.

Gebze'nin Beylikbağı Mahallesi'nde düzenlenen mitingde konuşan Kurtulmuş, geçen seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gebze'de yüzde 63 oy çıktığını, 31 Mart seçimlerinde de bunun altına düşmeyeceğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nı masa başında kurmadıklarını, 15 Temmuz gecesi selalar eşliğinde, milletin gönlünde kurulduğunu, pekiştiğini ve devam ettiğini belirten Kurtulmuş, "İttifakımızın ölçüsü belli, çerçevesi belli. AK Parti ve MHP birleşerek tek parti olmadı ancak ortak noktalarımız var. Nedir? Teröre karşı mücadelede müttefikiz, FETÖ'ye karşı mücadelede müttefikiz, PKK'ya karşı mücadelede müttefikiz. Türkiye'nin emperyalist saldırılara karşı korunmasında müttefikiz. Bunları referandumda da 24 Haziran seçimlerinde de ortaya koyduk. Şimdi inşallah bu seçimde ortaya koyacağız." diye konuştu.

Kurtulmuş, seçim kampanyalarının başından beri bir ittifakın kurulacağını bildiklerini ifade ederek, "Bizim karşımızda bir ittifak var. Adına ne derseniz deyin, ben ona 'benzemezler ittifakı' diyorum. Dört tane hiçbir konuda birbirine benzemez parti. Dört tane ortak kelimesi, cümlesi yok. Biri Şam'a gider, birisi Mağrib'e gider. Birisi Hanya der, öteki Konya der. Bir tane cümleleri ortak; Tayyip düşsün de nasıl düşerse düşsün. AK Parti gitsin de nasıl giderse gitsin." şeklinde konuştu.

- "Kürt vatandaşlarımız kan kardeşlerimizdir"



HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, "Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' dediğini aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki, İstanbul'daki, Ankara'daki, Mersin'deki, Adana'daki 81 ilimizin hepsinde olan Kürt vatandaşlarımızın hepsi bizim can kardeşlerimizdir, kan kardeşlerimizdir. Bizim için Gebze neyse Tatvan odur. Bizim Ağrı Eleşkirt neyse Gebze odur. Diyarbakır neyse, Şırnak neyse, Hakkari neyse Kocaeli odur, İstanbul odur. Bu vatanın, bu memleketin her yeri 81 milyon vatandaşımıza aittir. Bizim için Türkiye, sadece Türkiye'deki Kürt kardeşlerimizin değil, Irak'taki, Suriye'deki, İran'daki Kürt kardeşlerimizin de gözünün içinde baktığı bir memlekettir. Hepsinin bir şekilde merkez olarak gördüğü ülkedir. Türkiye, bölge Kürtlerinin en büyük devletinin en önemli bölgesidir. Bunu da böyle bilsinler."

Kurtulmuş, CHP'lilerin HDP ile işbirliği yaptığını ancak bunu gizlemeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Sayın Kılıçdaroğlu bunu gizlemeye çalışıyor. Niye gizliyorsun? Bak biz MHP ile işbirliği yapıyoruz, gizlemiyoruz. Alnımız ak söylüyoruz. Şu şu konularda anlaşıyoruz diyoruz. Sen de kalk söyle anlaştığını, işbirliği yapıyoruz de. 'Biz HDP ile değil İYİ Parti ile işbirliği yapıyoruz' dediler. Sonunda bu adamın da (Sezai Temelli) sabrı taştı, Yok dedi öyle yağma. 'İstanbul'da, Ankara'da bizim oylarımızla kazanacaksın ondan sonra da benimle ittifak yapmadım diyeceksin.' Sabrı taştı, bunu da itiraf ettiler. 24 Haziran seçimlerinde CHP ile HDP'nin ittifakı örtülüydü. Şimdi ise ayan beyan açıktır. Takke düşmüş, kel görülmüştür. Bu ittifak açık bir şekilde ortaya çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

- "CHP, HDP, FETÖ hep aynı şeyi söylüyor"



FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı'nın açıkça, büyük bir kinle, her tarafta AK Parti karşıtı cepheye destek olmaya çağırdığını anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ekrem Dumanlı'nın yaptığı terbiyesizliğe, utanmazlığa bakar mısınız? 'Bir günde siz o kadar insanı nasıl terörist yaptınız?' diyor. Be hain, biz sizi bir günde terörist yapmadık. Siz bir gecede bu milletin istikbalini yok etmeye kalktınız, siz bu millete ölüm kustunuz, insanları öldürdünüz, şehit ettiniz. Şimdi o uçaklardan bombaları atan, o tanklarla insanları ezenler mahkemelerde hesap veriyor ve vermeye de devam edecek. Madem masumsun, adam sormazlar mı niye Amerika'ya gittin de falanca istihbarat örgütünün eteklerinin dibine sığınarak, orada kalıyorsun. Madem masumsun, gel buraya, bunun hesabını ver. Şuna bakar mısınız, birisi CHP'li, birisi HDP'li, birisi FETÖ'cü. Hepsi aynı şeyi söylüyor; Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart seçim sonuçlarını HDP'liler, CHP'liler, Saadet Partililer, İYİ Partililerin merkez yöneticileri kadar, FETÖ'cülerin de takip edeceğini belirterek, "İnanın ki 31 Mart seçimleri İsrail'den, Tel Aviv'den de takip edilecek. 31 Mart seçimleri Avrupa'dan, Amerika'dan da takip edilecek. Milletimiz hepsine birden cevabı sandıkta verecek. Çok kuvvetli bir cevap verecek." ifadesini kullandı.

Mitinge, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz, AK Parti ve MHP'nin yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

(Bitti)