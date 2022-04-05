Benzema'dan dikkat çeken sözler: Ramazan'da oruç tutunca...

Dünyadaki milyonlarca Müslüman gibi Karim Benzema da birkaç gün önce Ramazan orucuna başladı. Real Madrid'li forvet,orucun performansını etkilemeyeceğini ifade etti.

Benzema, Esquire dergisine önemli bir röportaj verdi.

Real Madrid yıldızı, "Oyunlarıma hiçbir etkisi yok. Ramazan hayatımın bir parçası ve oruç tutmak benim inancımda farz. Benim için çok önemli ve oruç tuttuğumda kendimi iyi hissediyorum." dedi.

34 yaşında olan Benzema, tüm müsabakalarda çıktığı 35 maçta 34 gol ve 13 asistle harika bir sezon geçiriyor.

Benzema, "Futbol benim tutkum. Futbolu sevdiğim ve tutkum olarak kaldığı sürece beni motive edecek. Futbolu artık hissetmediğim gün oynamayı bırakacağım." ifadelerini kullandı.