Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu Karim Benzema, Viktoria Plzen'e attığı golle Ruud van Nistelrooy'u geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.23 Ekim 2018 Salı 23:48
Karim Benzema, Real Madrid taraftarının beğendiği isimlerden biri değil belki ama bu onu Şampiyonlar Liginde tarih yazmaktan alıkoymuyor.
Real'in Viktoria Plzen'i konuk ettiği Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesinin 11. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Benzema, Devler Ligi tarihinin en golcü dördüncü futbolcusu oldu.
Turnuvadaki toplam gol sayısını 57'ye yükselten Benzema, 56 gollü Ruud van Nistelrooy'u geçti ve dördüncülük koltuğuna oturdu.
Benzema'nın önünde üç isim var
Benzema'nın önünde Raul, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo var. Fransız futbolcu, ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde Lionel Messi ve Raul'den sonra 14 sezon üst üste gol atmayı başaran üçüncü isim oldu.
(Goal)
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