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Benny Gantz'dan Yahudi ulus devlet yasasını düzeltme sözü

İsrail Direnç Partisi lideri Benny Gantz: "Seçilirsem Yahudi ulus devlet yasasının düzeltilmesi için elimden geleni yapacağım"

14 Ocak 2019 Pazartesi 14:46
Benny Gantz'dan Yahudi ulus devlet yasasını düzeltme sözü

KUDÜS (AA) - Eski İsrail Genelkurmay Başkanı, yeni siyasetçi Benny Gantz, nisan ayında yapılacak seçimde milletvekili olması halinde ırkçı "Yahudi ulus devlet" yasasını düzeltmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Yerel basında yer alan habere göre, İsrail Direnç Partisi lideri Gantz, başkent Tel Aviv yakınlarındaki evinin önünde toplanan Dürzi liderlerle bir araya geldi.

Dürziler ile İsrailli Yahudiler arasında "sarsılmaz" bir bağ olduğunu ve bu bağın güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Gantz, "Seçilirsem Yahudi ulus devlet yasasının düzeltilmesi için elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

Geçen ay İsrail Direnç Partisi'ni kurarak siyasete atılan Gantz, 2011-2014 yıllarında İsrail Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Son anketlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen Gantz'ın partisinin 9 Nisan'da yapılacak seçimlerde 120 sandalyeli meclise 15 milletvekili göndermesi öngörülüyor.

İsrail meclisince geçen yıl kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasasının, Filistinli soydaşlarının aksine kuruluşundan bu yana İsrail'e sadakatle hizmet eden Dürzileri de "ikinci sınıf vatandaş" statüsüne düşürdüğü belirtiliyor.

Kudüs merkezli resmi İsrail Merkez İstatistik Bürosu verilerine göre, çoğunluğu ülkenin kuzeyinde yaşayan Dürzi toplumun nüfusunun 130 binden fazla olduğu dile getiriliyor.

- Yahudi ulus devlet yasası

İsrail meclisinde 19 Temmuz'da çok az bir oy farkıyla kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği kaydediliyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir. İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır. Dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır. Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır. İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Yasada yer alan "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." ifadesiyle, Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelindiği belirtiliyor.

İsrail, dünyanın değişik bölgelerindeki Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ediyor ancak 1948'de vatanlarından sürdükleri Filistinlilere geri dönme hakkı tanımayı ise reddediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:46
  1. "Yahudi Ulus Devlet Yasası"
  2. Benny Gantz
  3. İsrail

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