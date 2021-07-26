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Biyografi Benjamin Stambouli kimdir? Benjamin Stambouli nereli kaç yaşında? Benjamin Stambouli hayatı
Biyografi

Benjamin Stambouli kimdir? Benjamin Stambouli nereli kaç yaşında? Benjamin Stambouli hayatı

Benjamin Stambouli kimdir? sorusu Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor’un Benjamin Stambouli'yi transfer ettiğini duyurmasından sonra futbol severler tarafından merak edilir oldu. Peki Benjamin Stambouli kimdir? Benjamin Stambouli nereli kaç yaşında? İşte Benjamin Stambouli hayatı...

Yeniakit Publisher
2021-07-26 13:59:00 - 2021-07-26 14:00:36
Benjamin Stambouli kimdir? Benjamin Stambouli nereli kaç yaşında? Benjamin Stambouli hayatı

Benjamin Stambouli, Adana Demirspor renklerine katıldı. Süper Lig’de mücadele eden Adana Demirspor, geçen sezonda Schalke 04'te mücadele eden Benjamin Stambouli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Schalke 04'te umduğunu bulamayan Benjamin Stambouli forma giydiği 133 maçta hiç gol atamadı. Peki Benjamin Stambouli kimdir? Benjamin Stambouli nereli kaç yaşında? İşte Benjamin Stambouli hayatı…

Benjamin Stambouli kimdir?

Benjamin Stambouli 13 Ağustos 1990 tarihinde Marsilya, Fransa’da doğdu. Schalke 04 takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcudur.

Benjamin Stambouli

Benjamin Stambouli hangi takımlarda oynadı?

Montpeiller

Profesyonel kariyerine 2010 yılında Montpellier kulübünde başlayan, Benjamin Stambouli bu takımda 4 yıl top koşturdu.

Tottenham Hotspur FC

1 Eylül 2014'te Tottenham'la anlaşan Benjamin, 1 sezonda 25 maça çıktı ve 1 gol attı.

Paris Saint-Germain

21 Temmuz 2015'te, 8,60 milyon € bonservis bedeliyle PSG ile sözleşme imzaladı.

Schalke 04

26 Ağustos 2016'da 8 milyon € karşılığında Schalke'ye transfer oldu. 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü Adana Demirspor yaptığı açıklamada Benjamin Stambouli ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

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