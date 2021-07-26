Benjamin Stambouli kimdir? Benjamin Stambouli nereli kaç yaşında? Benjamin Stambouli hayatı
Benjamin Stambouli kimdir? sorusu Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor’un Benjamin Stambouli'yi transfer ettiğini duyurmasından sonra futbol severler tarafından merak edilir oldu. Peki Benjamin Stambouli kimdir? Benjamin Stambouli nereli kaç yaşında? İşte Benjamin Stambouli hayatı...
Benjamin Stambouli, Adana Demirspor renklerine katıldı. Süper Lig’de mücadele eden Adana Demirspor, geçen sezonda Schalke 04'te mücadele eden Benjamin Stambouli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Schalke 04'te umduğunu bulamayan Benjamin Stambouli forma giydiği 133 maçta hiç gol atamadı. Peki Benjamin Stambouli kimdir? Benjamin Stambouli nereli kaç yaşında? İşte Benjamin Stambouli hayatı…
Benjamin Stambouli kimdir?
Benjamin Stambouli 13 Ağustos 1990 tarihinde Marsilya, Fransa’da doğdu. Schalke 04 takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcudur.
Benjamin Stambouli hangi takımlarda oynadı?
Montpeiller
Profesyonel kariyerine 2010 yılında Montpellier kulübünde başlayan, Benjamin Stambouli bu takımda 4 yıl top koşturdu.
Tottenham Hotspur FC
1 Eylül 2014'te Tottenham'la anlaşan Benjamin, 1 sezonda 25 maça çıktı ve 1 gol attı.
Paris Saint-Germain
21 Temmuz 2015'te, 8,60 milyon € bonservis bedeliyle PSG ile sözleşme imzaladı.
Schalke 04
26 Ağustos 2016'da 8 milyon € karşılığında Schalke'ye transfer oldu. 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü Adana Demirspor yaptığı açıklamada Benjamin Stambouli ile sözleşme imzaladığını duyurdu.