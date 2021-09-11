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Biyografi Benjamin Mendy kimdir? Benjamin Mendy nereli kaç yaşında?
Biyografi

Benjamin Mendy kimdir? Benjamin Mendy nereli kaç yaşında?

Taciz ve tecavüz suçlamalarıyla cezaevinde bulunan Manchester City sağ beki Benjamin Mendy hakkında mahkemeden karar çıktı. Mahkemenin karanına göre, Benjamin Mendy cezasının geri kalan kısmını tutuklu kararak geçirecek. Peki Benjamin Mendy kimdir? Benjamin Mendy nereli kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-09-11 12:38:00 - 2021-09-11 12:39:23
Benjamin Mendy kimdir? Benjamin Mendy nereli kaç yaşında?

Benjamin Mendy 7 Temmuz 1994 tarihinde Longjumeau, Fransa’da doğdu. Manchester City takımında görev yapan Fransız millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Le Havre kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Marseille, Monaco, Manchester City kulüplerinde oynadı.

18 yaşından küçük bir kıza Ekim 2020 ile Ağustos 2021 tarihleri arasında 4 kez tecavüz edip bir kez cinsel saldırı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

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