Benin'de tekne battı: 12 ölü

DAKAR (AA) - Benin'in güneybatısında bir teknenin alabora olması sonucu 12 kişinin öldüğü bildirildi. Afrika basınındaki haberlere göre, Bopa kentinde bulunan Acheme gölünde seyreden bir tekne fırtınada alabora oldu. Teknenin kapasitesinin üzerinde yük taşıdığı belirtildi. Olayda 12 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Şubatta Nijer Nehri üzerinde Benin'den Nijer'e giden aşırı yüklü bir teknenin batması sonucu 45 kişi hayatını kaybetmişti.



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