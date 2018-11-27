"Benim Ülkem Türkiye" yarışmasına ilgi

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca (UDEF) düzenlenen "Benim Ülkem Türkiye" yarışması ilgi gördü.

UDEF'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik, 1 Ağustos-1 Kasım tarihlerinde, "Benim Ülkem Türkiye" temasıyla kısa film, hikaye ve şiir kategorilerinde yarışma düzenlendi.

Üç kategoride düzenlenen yarışmada uluslararası öğrenciler, kendi pencerelerinden Türkiye'yi anlattı.

Yarışmaya katılan 200'ün üzerinde uluslararası öğrencinin ortaya koyduğu eserler arasında jüri tarafından değerlendirme yapıldı.



Dereceye giren öğrenciler, 29 Kasım Perşembe günü Ankara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek törenle ödüllerini alacak.