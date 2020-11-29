Köylü Ahmet Efendi’nin bir keçisi varmış. Emsallerine göre iki kat süt veriyormuş. Bir gün devlet yetkilileri bunu duyup Ahmet Efendi’ye iki keçi parası teklif ederek keçiyi satın almışlar. Keçi, artık devletin korumasında, en vitaminli besinlerle besleniyor veterinerler tarafından sürekli takip ediliyormuş. Ancak akşam olup sağılmaya başlayınca sütün yarı yarıya düştüğünü gören devletin yetkilileri ne kadar üstüne düşseler de keçiden istedikleri verimi alamıyorlarmış. Çaresiz Ahmet Efendi’ye gelerek, bu keçiye ne yedirdiğini nasıl bakıp beslediklerini sormuşlar.



Ahmet Efendi;



- “Ne olacak dağdaki salahana(gelişigüzel, rastgele) otlardan yediriyordum. Dağdan gelince kendi kendine ağılına girer, bizim hanım da sağardı” cevabını verir.



Devlet yetkilileri Ahmet Efendiyi beraberlerinde götürerek keçiye bakmasını rica ederler. Ahmet Efendi gelip keçinin sakalını okşayıp biraz sevdikten sonra keçiye seslenir;



- “Ne oldu sana? Köydeyken emsallerine göre iki kat süt veriyordun?” diye sorar.



- Keçi, kafasını sallar, meler adeta bir şeyler mırıldanır Ahmet Efendi’ye…



- Ahmet Efendi, devlet yetkililerine dönerek keçinin;



- “Eeee ne yapalım? Artık devlet memuru oldum” dediğini söyler. “Sırtını devlete daya memur ol rahat et”.. Eskiden beri büyüklerimizin çocuklarına telkin ettikleri meşhur(!) cümledir. Bu ülkede memurluk resmen kutsal sayılıyor. Aileler çocuklarını memur yapabilmek için var güçleri ile destekliyorlar. Bir milletin hayalinin kaytarmaya yönelik olması maalesef çok acı… Tabii işini layığı ile yapan memur kardeşlerimiz için değil sözlerim. Ben de bir memur olarak 22 yıllık devlet ve özel sektör tecrübelerimden edindiklerimi bir nebze olsun paylaşmak istedim. Benim sözüm devletin kapısındaki hilebaz dilencilere… Hepimiz biliyoruz ki bu ülkede hiçbir iş yapmadan hiçbir katma değer üretmeden maaş alan memurlar, kifayetsiz muhterisler var.