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"Benim seçilmediğim bir sonucu kabul etmem" Bu da Brezilya'nın Kemal'i

Brezilya'da devlet başkanlığı için aday olan Sosyal Liberal Parti lideri Jair Bolsonaro, açıklamalarıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aratmadı. Kaybettiği her seçim sonrası sonuçlara itiraz eden Kılıçdaroğlu'na benzer bir açıklama yapan Bolsonaro, "Benim seçilmediğim bir sonucu kabul etmeyeceğim" dedi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 14:34
"Benim seçilmediğim bir sonucu kabul etmem" Bu da Brezilya'nın Kemal'i

Brezilya'da devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro, ekim ayında yapılacak seçimlerin sonucunu ancak kendisinin kazanması halinde kabul edeceğini açıkladı.

Bolsonaro, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ekim ayında yapılacak seçimlerin sonucunu ancak kendi kazanırsa kabul edeceğini, başka bir rakip adayın kazandığı zaferin hile ile gerçekleşeceğini öne sürdü.

"Seçilmediğim bir sonucu kabul etmem"

Oylamada sahtekarlık olacağına dair herhangi bir kanıt sunmayan Bolsonaro, ancak Brezilya'nın yüksek seçim mahkemesine güvenmediğini bildirdi.

Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) adayı Bolsonaro, "Sokakta gördüğüm kadarıyla, benim seçilmediğim bir sonucu kabul etmeyeceğim." dedi.

Bolsonaro'nun seçimde hile yapılacağına ilişkin yorumları, Brezilya seçim mahkemesi ve seçimleri izleyen Amerikan Devletleri Örgütü tarafından reddedildi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 14:34
  1. brezilya
  2. Jair Bolsonaro
  3. Sosyal Liberal Parti

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