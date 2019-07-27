“Benim ödüllerimi verin” diyen 14 yaşındaki İlayda, KDK’ya başvurdu

Samsunlu 14 yaşındaki İlayda, resim yarışmalarında kazandığı dünya dereceleri karşılığında kendisine verilecek altınların verilmediğini iddia ederek, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu.

Anadolu Lisesi öğrencisi İlayda, “Resim benim her şeyim, çocukluğumdan bu yana tuval başındayım. Resim yapmayı çok seviyorum. Onlarca yarışmaya katıldım, çoğunda ilk üçe girdim. Geceler boyu uyumuyor resim yapıyorum ama bu sıralar büyük bir üzüntüm var. Kazandığım ödüllerimi bir türlü bana vermiyorlar” dedi.

İlayda “2016’da Azerbaycan Uluslararası Resim Yarışması’nda kendi yaş grubumda dünya birincisi oldum. Diplomam ve madalyamı Türk büyükelçiliği bize ulaştırdı. 2017’de yine Dünya Resim Yarışması’nda dünya birincisi oldum. 2019’da Mizyal Art resim yarışmasında dünya ikincisi oldum. Tüm dünya göğsümde taşıdığım Türk bayrağı ile beni alkışlıyor ama ben ödüllerimi hala alamadım. Resmi tebliğe göre yarışma başına 2 Cumhuriyet altını vermeleri gerekir. Benim almam gereken 6 tane altınım var ama ilgili kurumlar sessiz kalıyor, bizlere gerekçe sunamıyorlar. Kaç yıl oldu ödüllerimi bekliyorum, ben öğrenciyim onunla boya ve resim malzemeleri alacağım, hayallerime yatırım yapacağım. Bu durum beni çok üzüyor, hakkımı istiyorum” diyerek KDK’ya başvurdu.

“O resimleri yapmak için gece yarısına kadar uyumadım”

İlayda resim yarışmalarındaki dereceleri karşılığında bekleyip alamadığı Cumhuriyet altınları yüzünden resme ve sanata küsme noktasına geldiğini söyledi. “Sanatsever bir Milli Eğitim Bakanına sahip olan bir ülke olmamıza rağmen beni bekletiyorlar” diyen 10. sınıf öğrencisi KDK’dan yardım istedi.

Emeğinin karşılığında kazandığı altınlarla alacağı şeylerin hayalini kurduğunu ve Türkiye’ye bu alanda temsil eden iyi bir ressam olarak yeni başarılara imza atmak istediğini söyleyen İlayda’nın başvurusu KDK tarafından incelenmek üzere işleme alındı.