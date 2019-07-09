‘Benim Mahallem Projesi’ yaz kampı başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından ‘Benim Mahallem Projesi’ kapsamında bu yıl 3.‘sü gerçekleştirilecek olan yaz kampı başladı. 2 ay sürecek kampta kadın ve çocuklara yönelik bilgilendirme eğitimleri düzenlenecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen Benim Mahallem Projesi kapsamında düzenlenen yaz kampının açılış programı yapıldı. Bu kapsamda Aktepe ve Anafartalar Mahallesi’nde yaşayan yaklaşık 150 kadın Cankurtaran Mesireliği’nde buluştu. Programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kültür Turizm ve Tanıtım Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın ve Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ile Aktepe ve Anafartalar Mahallesi’nde yaşayan kadınlar katıldı. Yaklaşık 2 ay sürecek olan Cankurtaran Yaz Kampı farklı mahallelerde ikamet eden kadınları ve çocukları ağırlayacak. Kamp kapsamında Değerler Eğitimi, Büyükşehir DESKİ ile su kullanımı ve su tasarrufu, AFAD ekipleri tarafından deprem ve depremden korunma gibi konu başlıklarında kadınlara bilgiler verilecek. Bilgilendirme eğitimlerinin yanı sıra sohbet ve tanışmaya yönelik etkinliklerin gerçekleştiği Cankurtaran yaz kampına katılan Aktepe ve Anafartalar Mahallesinde yaşayan yaklaşık 150 kadın unutulmaz bir gün yaşadı.

“Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi bu proje ile yaşatıyoruz”

Hayata geçirilen her yeni projenin Denizli’nin geleceğine yön vereceğini kaydeden Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Benim Mahallem projesinin her geçen gün büyümeye ve etkinliğini artırmaya devam ettiğini söyledi. Değirmenci, “Yaz Kampı kapsamında Benim Mahallem projesi çerçevesinde mahalle meclisi kurduğumuz mahallelerimizdeki çocuklarımız, gençlerimiz ve hanım kardeşlerimiz buraya gelerek çeşitli bilgiler edinmenin yanı sıra eğlenme imkanı buluyor. Benim Mahallem projesi çok önemsediğimiz bir proje. Şehirde unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi bu proje ile yaşatıyoruz. Mahallelerimizdeki özellikle hanım kardeşlerimiz dönem dönem bir araya gelsin, birbirleri ile sohbet etsin istiyoruz” diye konuştu.