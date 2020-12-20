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Gündem "Benim için hayati önem taşıyor" diyen gazeteci Zafer Özdemir'den önemli çağrı
Gündem

"Benim için hayati önem taşıyor" diyen gazeteci Zafer Özdemir'den önemli çağrı

Kök hücre tedavisi nedeniyle hastanede tedavi gören gazeteci Zafer Özdemir,

Yeniakit Publisher
2020-12-20 14:58:00 -
"Benim için hayati önem taşıyor" diyen gazeteci Zafer Özdemir'den önemli çağrı

Gazeteci ve akademisyen Zafer Özdemir, geçtiğimiz aylarda kök hücre tedavisi görmüştü. Bağışıklık sisteminin kendisine nakledilen kök hücreleri kabul etmemesi üzerine yeniden tedavi altına alınan Özdemir için kan ihtiyacı belirmişti.

Yapılan çağrılar neticesinde ihtiyaç karşılanmış Özdemir'in tedavisi sürmüştü. Fakat deneyimli gazetecinin yaklaşık iki gündür kan temininde sorun yaşadığı ortaya çıktı.

SuperHaber'e konuşan Özdemir, henüz iyileşmediğini belirtip her gün taze plazma ve trombosite ihtiyacı olduğunu belirtti.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Özdemir, "50 yaşın altında, hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmayan ve son bir hafta içerisinde de ilaç tedavisi görmemiş kişilerin Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi’nin kan merkezine, "Zafer Özdemir" ismi ile başvurmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Pandemi şartları nedeniyle hastaneye gideceklerin 444 4 276 (Dahili 5053) numaralı telefonu arayarak randevu alması gerekiyor.

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