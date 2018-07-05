0553 313 94 23

Türkiye'yi ağlatan çocuk bakın kimin oğlu çıktı

Bodrum'da yaşanan trafik kazası sonrası 'Benim bir şeyim yok anne üzülme' dedikten sonra hayatını kaybeden Ömer Faruk Odabaşı'nın Süper Amatör Lig'de mücadele eden Turgutreisspor'da uzun yıllar forma giyen ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından 38 yaşında olmasına rağmen futbol hayatına devam etmesi dolayısıyla plaket verilen Murat Odabaşı'nın oğlu olduğu öğrenildi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:02
Türkiye'yi ağlatan çocuk bakın kimin oğlu çıktı

Bodrum'da, yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralanan ve olay yerinde başucunda ağlayan annesini Ömer Faruk Odabaşı' diyerek teselli etmeye çalışan Ömer Faruk Odabaşı (6), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Gümbet Mahallesi Mister Hadi Sokak'ta meydana geldi. C.B.'nin kullandığı 43 BC 5230 plakalı yolcu minibüsü, yolun sağında yolcu indiren taksinin önünden yola çıktığı belirtilen Ömer Faruk Odabaşı'na çarpıp, bir süre altında sürükledi. Çevredekilerin uyarısıyla minibüs sürücüsü C.B., durumu fark edip, durdu. Kaza sonrası bilinci açık olan çocuğa, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ömer Faruk, bu sırada, yaşından beklenmeyecek bir olgunlukla, başında gözyaşı döken annesini, "Bir şeyim yok, ağlama" diyerek teselli etmeye çalıştı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Faruk Odabaşı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İç kanama nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenilen Ömer Faruk'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kazanın ardından minübüs sürücüsü C.B.'yi gözaltına aldı.

ESKİ FUTBOLCUNUN OĞLUYMUŞ

Ömer Faruk Odabaşı'nın, Süper Amatör Lig'de mücadele eden Turgutreisspor'da uzun yıllar forma giyen ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından 38 yaşında olmasına rağmen futbol hayatına devam etmesi dolayısıyla plaket verilen Murat Odabaşı'nın oğlu olduğu öğrenildi. Baba Odabaşı'nın, kazanın meydana geldiği yerin yakınındaki otelde çalıştığı belirtildi.

Ölüm haberi Bodrumluları yasa boğan Ömer Faruk Odabaşı'nın cenazesinin, otopsinin ardından memleketi Samsun'un Terme ilçesine götürülüp, toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 15:02
  1. Samsun
  2. Muğla
  3. Ömer Faruk Odabaşı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım bedellide yaş sınırı ve ücret konusunu açıkladı
    1. Binali Yıldırım bedellide yaş sınırı..
    2. Podolski'nin Volkan Demirel paylaşımı..
    3. Eylül'ün babasından derin yasa boğan..
    4. Napoli'den 30 milyon euroluk imza
    5. Bir devir sona eriyor! Türk Telekom..
    6. Bodrum'da büyük yangın! Havadan ve..
    7. Valilik açıkladı! Özel güvenlik..
    8. AP kritik kararı onayladı! Türkiye de..
    9. 5 banka anlaştı: 15 bin ATM ücretsiz..
    10. n11.com 5 yılda bünyesindeki 100 bin..
    11. Kilo vermenize tiroit hormonu engel..
    12. 3 yıllık evliliği bitiren inanılmaz olay
    13. Aboubakar'la ilgili Süper Lig'i..
    14. Dolmuşta görenleri şaşkına çeviren olay!
    15. OHAL ne zaman kalkacak? Başbakan..
    16. Hürmüz Boğazı nerede? Hürmüz Boğazı..
    17. Gargat ağacı peşinde koşan katil..
    18. 'Türkiye'nin seçimi'
    19. Muharrem İnce'den CHP'ye jet cevap!
    20. PKK, baba ve oğlunu katletti!
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş