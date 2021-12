'Beni Giresun'daki hekimlere emanet ediniz'

Bu sözün benzerini bir yerden hatırlıyorsunuz: Mustafa Kemal’e ait olduğu söylenen “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözü...

Bu sözün kim tarafından söylendiğine dair hiçbir kaynak yoktur. Mustafa Kemal’in de bu sözü söylediğine dair hiçbir sağlam kayıt yoktur.

Bu faslı geçelim.

“Beni Giresunlu hekimlere emanet ediniz” derken, yurdumuzun diğer vilayetlerinde görev yapan nice hekimlerimize, bugün neredeyse dünyanın takip etmeye başladığı hekimlerimize asla bir mukayese maksadı da gütmemektedir.

Sadece Giresun Hastahanelerindeki hekimlerimizin de engin tecrübeye, sağlam bilgiye ve mahir ellere sahip olduğunu intaç etmek içindir.

BİR HATIRA

2009 yılıydı. Hollanda’dan İstanbul’a geliyorum. İsviçre’nin Alp Dağları üzerinde seyrederken büyük bir türbülans oldu. Uçak çok fazla sallanmaya başladı. O esnada yemek dağıtılmış, yemek yiyorduk. Yemekleri ağzımıza götüremez olduk. Su içmek isterken sağa sola dökülüyordu. Derken pilotun uyarısı ile yemeyi içmeyi bıraktık.

Uçak böyle sallanırken ben içimden şöyle dua ediyordum: “Ya Rab! Eğer kaderde bir kaza ve ölüm varsa, n’olur uçak Türkiye sahasına girince düşsün de cesedim, parçalarım vatanıma gömülsün!.. Bir Hristiyan ülkeye nasip olmasın..”

Şükür, sağ selamet İstanbul’a inmiştik.

İnsan öldüğünde bile vatan topraklarından ayrı kalmak istemiyor.

İşte, 29 Kasım 2021 tarihinde Giresun Aksu Araştırma Hastahanesinde bypass ameliyatı olmak için ameliyathaneye doğru giderken bu duygular içindeydim. Ölümle yaşamın çok ince bir çizgiyle ayrıldığı, o, daha önce görmediğim oda belki de tekrar hayata dönüş sağlamayacaktı.

Olsun.

Ülkemde, Ezan-ı Muhammed-i sadalarıyla gök yüzünün kirinin, kulakların pasının günde beş kez silindiği topraklarda yatacaktım.

Bu bile inanan bir insan için yetmez miydi?

Gerçi; araştırmış, soruşturmuştum. Giresun’da altı kişilik bir kalb damar cerrahi ekibi vardı. Başlarında, Koşuyolu Kalp Damar Hastahanesinden Giresun’a gelmiş Prof. Cüneyt Keleş Bey...

Yine aynı ekipte Siyami Ersek Hastahanesinden gelmiş Dr. Abdullah Çelik Bey...

Uzm. Dr. İsmail Olgun Kaynak Bey...

Dr. Caner Yaşar Bey...ve diğerleri...

Bu ekip, hiç il dışına ameliyatlık hasta sevketmiyor ve gayet başarılı bir şekilde operasyonları yapıyorlarmış.

Söylenen buydu. Tercih anlamında kararımı vermiştim ve kendimi Giresun’daki bu doktor ekibe teslim edecektim.

Ankara, İstanbul, Samsun, Trabzon’dan arayan ve yardımcı olabileceklerini söyleyenler olduysa da, kararımı verdim: Giresun...

Çünkü sadece doktorların bilgisi, becerisi, mahareti yeterli olmuyor.

Ben bir Müslümanım. Rızka, kadere, ecele inanırım. Kaderin başka türlü yazdığını hiçbir kudret değiştiremez.

Arayışımız kalbimizin mutmain olması içindi!

Ameliyathaneye vardım. Ekip o kadar profesyonel ki; sanki az sonra piste çıkıp oyun oynayacağız.

Anestezi görevlisi olduğunu sandığım bir ses: Narkoz verdim amca. Az sonra uyuyacaksın dediğinde, ben de; ni’amel Mevla ve ni’amen nasîr. Gufraneke rabbena ve ileykel masîr, diyordum.

Kaç kez söyleyebildim hatırlamıyorum!

Aradan yaklaşık on iki saat geçmiş. Sanırım Dr. Abdullah Çelik Bey: İdris Günaydın! Çok başarılı bir ameliyat geçirdin. Beş tane kapalı damarın bypass edildi.

Durumun çok iyi. Geçmiş olsun... dedi.

Hayatımın hiçbir şekilde müdahili olamadığım, fakat şerefli, haysiyetli, bilgili, mahir Müslüman Türk doktorlarının müdahili olduğu on iki saat...

Yoğun bakımdayım. Karşımda, personelin çalışma ortamlarını görüyorum.

Çok samimi ve içten söylüyorum: Bir melek ordusu... Sadece kanatları yok...

Erkeği-kadını...

Ne bir yılışma, ne lâubâlilik, ne yapacağı vazifenin dakikasını geçirme...

Aynı ahval serviste de ziyadesiyle devam etti.

Mesai gece saat beşte başlıyor. Odanın ışığı yandığında anla ki görevli geldi.

Her gün, her an doktor hazır. Geceleyin mutlaka bir doktor nöbette...

Hizmet dört dörtlük... Hijyen had safhada, konfor ultra!

Düşündüm: Ben kral olsaydım, evlatlarım bana böyle hizmet edebilirler miydi? Muhtemel kral adayı hepsi...

Padişah olsaydım yapabilirler miydi?

Hayır, hayır...

Binlerce kez Allah’ıma hamd etmem, devletime minnet duymam, doktorlarıma teşekkür etmem gerekir.

Nitekim bunu bir hastaya şöyle ifade ettim.

Servisin koridorunda geziyorum. İleride bir oturak var; gittim oturdum.

Az sonra ellili yaşlarda biri geldi o da yanıma oturdu. Üzerimdeki korseyi görünce, ameliyat olup olmadığımı sordu.

Evet, dedim.

O da ameliyat olacak ve üç damarı değisecekmiş.

Tedirgin. Psikolojik bir destek arıyor. “Acaba”lı sorular soruyor.

Dedim ki; “Allah’a inanıyor musun?”

“Tabii”, dedi.

“Öyleyse; yukarıda Allah’a sığınacaksın, aşağıda devletine güveneceksin, bu hastahaneyi yapıp ayağımıza hizmeti sunan Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümetlerine teşekkür edeceksin. Hiç korkmayacaksın Allah’ın izniyle... Zira ben, bu ameliyattan ve sonrasından bir diş ağrısı kadar acı duymadım!” diyerek, tedirginliğini giderdim.

Giresun Aksu Araştırma Hastahanesinin doktorları! Şunu bilmenizi isterim: Allah, yeryüzüne halife olarak yarattığı mükemmel varlık insan üzerinde iki alanda operasyona izin vermiş; ruh ve beden...

Ruh üzerinde operasyon yapma görevi peygamberlerin... Onlar bu görevlerini layıkıyla yapmışlar..

Beden üzerinde operasyon yapma yetkisi de siz doktorların!

Görevinizi güzel yapıyorsunuz.

Tebrik ederim.

Rabbim, şafi ismiyle şifayı parmaklarınızdan hastalarınıza akıtsın. Amin.