Max Kruse iddialı! 'Beni derbide izleyin'

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Max Kruse, ülkesi Almanya'da Sport 1'e konuştu. Türkiye'ye gelişi ve yarın oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili konuşan tecrübeli futbolcu, önemli açıklamalarda bulundu. Ufkunu genişletmek ve kendini başka bir ülkede kanıtlamak istediği için Fenerbahçe'yi seçtiğini belirten 31 yaşındaki futbolcu, "En doğru kararı verdiğimi görüyorum. Daha bir şey kanıtlamadım. Ancak kısa sürede saygı kazandım. Şimdi sıra aldığım saygıya karşılık verme zamanı. Başlangıcı da Galatasaray derbisinde yapacağım" dedi.

'İYİ Kİ BURADAYIM'

Derbilerin Türkiye'de çok önemli olduğuna vurgu yapan yıldız oyuncu, "Takım arkadaşlarım bu konuda bana bilgiler veriyor. Tüm takım, taraftarlarımızın yüzünü güldürecek bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız. Umarım ben de hedeflediğimiz galibiyete katkıda bulunurum" diye konuştu. Kruse, sözlerine şöyle devam etti: "Türk insanı çok misafirperver. Verdikleri sözleri tutuyorlar. Bana karşı da özel bir ilgi var ve bu durum Fenerbahçe'deki performansımı olumlu yönde etkiliyor."

'BU FORMA ÇOK KUTSAL'

Fenerbahçe dünkü idmanı sonrası basının karşısına çıkan Tolga Ciğerci, önemli açıklamalar yaptı. Başkan Ali Koç ile teknik direktör Ersun Yanal'ın kendisine sahip çıktığını belirten Tolga, "F.Bahçe camiası sayesinde tekrar sahalara döndüm. Bu emeğin karşılığını en iyi şekilde vermek istiyorum. 494 gün sonra giydiğim bu kutsal forma benim için hayatım boyunca çok özel olacak. Forma giymem halinde G.Saray'a karşı terinin son damlasına kadar mücadele edeceğim" diye konuştu.

KAYNAK:FOTOMAÇ