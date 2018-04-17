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'Beni 20 liralık gezdir' deyip taksiye biniyorlar

Eskişehir’de yaşayan Erman Uluustalar isimli taksi şoförü, son model lüks bir otomobili taksiye çevirdi.

17 Nisan 2018 Salı 08:23
'Beni 20 liralık gezdir' deyip taksiye biniyorlar

Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) yaşanan düşüş, bir çok taksiciyi memnun etti. Bu indirimden yaralanan Eskişehir’de taksi şoförlüğü yapan Erman Uluustalar ise, son model lüks bir otomobili taksi yaptı. Türkiye’de çoğunlukla makam aracı olarak kullanılan taksiyi gören vatandaşlar da bu duruma karşı şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bir çok müşterisi ile komik diyaloglar yaşayan Uluustalar, otomobilin rahat ve estetik olduğunu söylüyor.

"BENİ 20 LİRALIK GEZDİR"

Fiyatın cazip gelmesinden dolayı tercihini lüks otomobilden yana kullandığını belirten Uluustalar, "Ne yapabilirim? Nasıl bir araba alabilirim?’ diye düşünüyordum. Sonrasında bir baktım lüks otomobilde cazip fiyatlar vardı. ÖTV indirimi de olunca bu aracı almaya karar verdim. Arabayı aldığımızda herkes merak içerisindeydi. İlk başlarda insanlar işleri olduğu için değil, meraklarından ve gezmek için bindiler. Bir keresinde müşterimiz ilk kez bu tip araca biniyormuş. İşi olmamasına rağmen taksiye binip, ’Beni 20 liralık gezdir. İşim gücüm yok, sadece arabaya binmek için biniyorum’ dedi. Sonrasında gezdik ve o da bende memnun kaldık" dedi.



"ONLARIN DA HOŞLARINA GİDİYOR"

Müşterilerinin ilk bindiklerinde taksinin lüks olduğunu fark etmediğini söyleyen Uluustalar, "Eskişehir’de bu model taksim ilk. Gerçekten diğer ticari taksiciler almayı istiyorlar. Fakat tabii biraz bütçeye bağlı. Bu iş biraz da zevk meselesi. İşimi severek yaptığım için, az da yaksa, çok da yaksa böyle bir tercih yaptım. Bazen insanlar ilk bindiklerinde reri koltukları ve iç dizaynı gördükten sonra şaşırıyorlar. Onların da hoşlarına gidiyor. Aslında çoğu insan acil ihtiyacı olduğu için taksiye biniyorlar. O yüzden ilk bindiklerinde fark edemiyorlar" diye konuştu.






Kaynak : İHA

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 08:23
  1. Eskişehir
  2. Mercedes
  3. Mercedes Benz
  4. Estetik
  5. Taksim
  6. Makam Aracı

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