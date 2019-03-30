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"Bengal kıtlığında Churchill'in politikaları etkili oldu"

Amerikalı ve Hint araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in politikalarının 1943'te alt kıtada yaşanan 3 milyon kişinin hayatını kaybettiği Bengal kıtlığına etkisi olduğu belirtildi

30 Mart 2019 Cumartesi 16:19
"Bengal kıtlığında Churchill'in politikaları etkili oldu"

ANKARA (AA) - İngiltere'nin eski başbakanlarından Winston Churchill'in politikalarının, 1943 yılında alt kıtada yaşanan 3 milyon kişinin hayatını kaybettiği Bengal kıtlığına etkisi olduğu belirtildi.

CNN'de yer alan habere göre, Amerikalı ve Hint araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, 1943'te yaşanan Bengal kıtlığının nedeninin kuraklık olmadığı sonucuna varıldı.

Araştırmacılar, 1873-1943 yılları arasında alt kıtadaki kıtlık dönemlerinde topraktaki nemlilik düzeyini belirlemek için o zamanın hava durumu verilerini kullanarak yaptıkları çalışma sonucunda, 1943'teki Bengal kıtlığının nedeninin kuraklık ya da yüksek hava sıcaklıkları olmadığı tespit edildi.

Şubat ayında "Geophysical Research Letters" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 1943'te bölgeye düşen yağış miktarının ortalamanın üzerinde olduğu belirlendi.

Gandhinagar'daki Hindistan Teknoloji Enstitüsünden araştırmacı Vimal Mişra yaptığı açıklamada, Bengal kıtlığının kuraklık yerine daha çok uygulanan yanlış politikalar nedeniyle yaşandığını söyledi.

Yazar Madhusree Muerjee, kitabında Churchill'in kararlarının 1943 kıtlığına etkili olduğunu yazmıştı. Muerjee'nin "Churchill'in Gizli Savaşı" adlı kitabına göre, dönemin İngiliz Başbakanı Churchill, Hindistan'ın tahıl ihtiyacını gidermeyi reddetmiş ve savaşa yardımcı olması için ülkeden yüksek miktarlarda tahıl ihraç edilmesinde ısrarcı olmuştu.


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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:19
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  3. kıtlık
  4. Winston Churchill

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