Benfica'lı teknik adamdan tepki çeken sözler Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Galatasaray maçının ardından oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lage'nın hakemle ilgili sözleri Galatasaraylıların tepkisini çekti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz’in Benfica ekibi ile karşılaştı.



Trabzonspor'u Süper Lig'de 3-1'lik skorla geçen ve moral bulan Galatasaray Portekiz ekibi Benfica'yı mağlup ederek ikinci maç öncesi avantaj sağlamak için sahaya çıktı. Ancak Sarı Kırmızılı temsilcimiz sahadan 2-1 yenik ayrılarak turu zora soktu. Bruno Lage'nin maç sonu yaptığı açıklamalarda özellikle Galatasaray taraftarları kızdırdı. İşte o sözler: "Atmosfer son derece etkiliydi. Zor bir maç oldu. İyi ve hızlı başlayan biz olduk. Hakemin performansı bence gayet adildi."

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