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Benfica'lı teknik adamdan tepki çeken sözler

Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Galatasaray maçının ardından oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lage'nın hakemle ilgili sözleri Galatasaraylıların tepkisini çekti.

15 Şubat 2019 Cuma 00:24
Benfica'lı teknik adamdan tepki çeken sözler

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz’in Benfica ekibi ile karşılaştı.

Trabzonspor'u Süper Lig'de 3-1'lik skorla geçen ve moral bulan Galatasaray Portekiz ekibi Benfica'yı mağlup ederek ikinci maç öncesi avantaj sağlamak için sahaya çıktı. Ancak Sarı Kırmızılı temsilcimiz sahadan 2-1 yenik ayrılarak turu zora soktu.

Bruno Lage'nin maç sonu yaptığı açıklamalarda özellikle Galatasaray taraftarları kızdırdı.

İşte o sözler:

"Atmosfer son derece etkiliydi. Zor bir maç oldu. İyi ve hızlı başlayan biz olduk. Hakemin performansı bence gayet adildi."

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 00:24
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