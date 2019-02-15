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Galatasaray'da Benfica yenilgisinin faturası 4 oyuncuya kesildi

Dün oynanan maçta akşam Benfica karşısında son derece etkisiz bir futbol ortaya koyan Galatasaray'da fatura; Belhanda, Fernando, Onyekuru ve Feghouli'ye kesildi.

15 Şubat 2019 Cuma 11:17
Galatasaray'da Benfica yenilgisinin faturası 4 oyuncuya kesildi

Dün akşam Benfica ile oynanan mücadelenin bazı dilimlerinde iyi oynamasına rağmen genel olarak vasatı aşamayan Galatasaray’ın orta saha oyuncuları 90 dakika sonunda taraftarları çileden çıkarırken, özellikle Belhanda-Fernando-Onyekuru’nun basit top kayıpları sarı kırmızılı takım için facia oldu.

Trabzon önünde parlayan Belhanda, sahada yokları oynadı

Trabzonspor karşısında Galatasaray kariyerinin en iyi futbolunu oynayan ve ilerleyen maçlar için umut veren Belhanda’nın yine eskiye dönüşü Fatih Terim’i hayal kırıklığına uğratırken, Faslı oyuncunun dünkü performansının ardından kalitesinin net bir şekilde ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı. Zargo Toure ve Yusuf Yazıcının ön libero olarak oynadığı Trabzonspor maçında iyi bir oyun koyan Belhanda, yaşları 18 ila 23 olan Benfica orta sahası karşısında resmen çaresiz kaldı. Kolay top kayıplarının yanı sıra fizik olarak da etkisiz kalan tecrübeli futbolcu kendisine güvenenleri bir kez daha yanıltırken, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim’in oyuncuyla sezon sonunda kesin olarak vedalaşacağı iddia edildi.

Benfica’da 6 oyuncunun yaş ortalaması 20.3’tü

Dinamik Benfica karşısında yokları oynayan bir başka futbolcu ise Fernando’ydu. Melo’nun takımdan ayrılmasından sonra o boşluğu kısmen iyi dolduran Fernando’nun son görüntüsü büyük tepkilere yol açarken, Brezilyalı futbolcuyla da sezon sonunda yolların ayrılacağı kesinleşti.

Galatasaray’a geldiği ilk günden beri fizik kapasitesini geliştiremeyen Onyekuru, istikrarsız performansıyla sabırları taşıran Feghouli’nin lig biter bitmez takımdan gönderileceği öğrenilirken Terim’in ‘Ocak’ta değişeceğiz, Haziran’da yenileceğiz’ sözlerinin tam olarak gerçekleşeceği ifade edildi.

Yeni transferlerden Luyindama ve Marcao’nun henüz uyum problemi yaşadığı bir bakışta anlaşılırken, Diagne’nin Trabzonspor ve Benfica maçlarında etkisiz kalışı camiayı kara kara düşünmeye sevk etti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:17
  1. Galatasaray
  2. Trabzonspor
  3. Brezilya
  4. Fatih Terim
  5. Benfica
  6. Marcao
  7. Luyindama

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