"Benel" bebek THY uçağında doğdu

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) Kinshasa-Librevil-İstanbul tarifeli uçağında seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu bir yolcu, doktor eşi ve kabin ekibinin yardımıyla uçakta doğum yaptı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'dan hareket eden uçakta bulunan Musuamba Mıchoukayembe'nin (21) kalkıştan yaklaşık 3 saat sonra, Nijer hava sahası üzerinde doğum sancıları başladı. Sancı başladığı sırada uçağın arka bölümünde bulunan tuvalete giden yolcuya ilk müdahaleyi doktor eşi Kayoka Renemukadi yaptı.

Uçağa binmeden görevlilere hamile olduğunu bildirdiği öğrenilen yolcu, doktor eşi ve kabin ekibinin yardımıyla doğumu gerçekleştirdi.

Durumu iyi olan anne ile bebeği, Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri şirketi görevlilerinin yardımıyla apronda bekletilen ambulansla Yeşilköy'deki bir hastaneye götürüldü. Bu sırada, baba Renemukadi, oğlunun ismini "Benel" koyduğunu söyledi.

Ailenin İstanbul'a iniş sonrasında "TK79" seferle ABD'nin San Francisco kentine uçuş için rezervasyonunun bulunduğu kaydedildi.

Kaptan pilot Alper Akkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kabin amirinin, Nijer hava sahasındayken doğum yapan bir kadın yolcu olduğunu öğrendiğini belirtti.

Akkaya, kabin memurları ile koordineli şekilde işlemleri gerçekleştirdiklerini, bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Şansımız yaver gitti ki babası da doktordu. Onun yardımı bizlere çok oldu. Türk hava sahasına girmemizle beraber trafik sebepli öncelik istedik. Ambulans ve doktor talep ettik. Değerli kabin ekibimizin ve kaptanlarımızın yardımlarıyla bu güzel hadiseyi sağlık ve sıhhatle tamamlamış olduk." diye konuştu.

Doğumda her şey yolunda gittiği için sefere devam ettiklerini ve başka bir havalimanına yönlendirilmediklerini dile getiren Akkaya, "THY'de sekiz senedir pilot olarak devam ediyorum. İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor." ifadelerini kullandı.

Kabin ekibinden Fatma Akyüz de sefer sırasında uçağın arka bölümüne diğer arkadaşlarına yardım için gittiği sırada doğumun kendisine haber verildiğini belirtti.

- "Doğum aslında ayakta gerçekleşti"

Akyüz, bir anda kendilerini doğumun içinde bulduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Doğum aslında ayakta gerçekleşti. Eşi doktor olduğu için bize çok yardımı oldu. Göbek bağı kesildikten sonra bebeği temizledik ve başka bir yere aldık. Başka bir arkadaşa teslim ettik. Sonra eşine yardım etmeye çalıştık. Bütün bilgi ve olanaklarımızı kendisine sunduk. Uçağa, 144 yolcu ile bindik, 145 yolcuyla indik. Bizim için güzel bir anı oldu. Bizim için de sürpriz oldu. Kadın yolcumuzun hamileliğinin 9. ayında olduğunu öğrendik. Yolcu ile konuştum. Ayın 23'ünde bebek bekliyorlarmış. Fakat erken gelerek hepimize sürpriz yaptı."

Kabin memuru İlayda Erhalaç ise doğum öncesinde kadın yolcunun çok rahat ve sessiz olduğunu, doktor olan eşiyle sürekli iletişime geçtiklerini söyledi.

Eşinin bir anda panikle "Bebek geliyor." dediğini, her şeyin bir anda geliştiğini ifade eden Erhalaç, "Hepimiz kısa sürede doğuma hazır olduk. Kadın yolcunun doktor eşi de bu kadar profesyonel şekilde ortamı kurabildiğimiz için bize teşekkür etti. Biz zaten doğum ve ilk yardım eğitimleri alıyoruz." dedi.

- Daha önce de Kadiju bebek doğmuştu

Bebeği doğum sonrasında kucağına alan kabin memuru Ferhat Duman da bekar olduğunu, ilk kez böyle bir doğuma şahitlik ettiğini belirtti.

Duman, çiftin bebekle beraber tuvalete gittiğini ve bebeğin altına sermek için örtü istediklerini zannettiklerini ifade ederek, "Daha sonra yolcumuz bir hayli heyecanlandı. Bir baktık ki gerçekten bebek geliyormuş." diye konuştu.

Öte yandan geçen yıl da THY'nin Konakri-Ouagadougou-İstanbul tarifeli uçağında seyahat eden bir yolcu, kabin ekibinin yardımıyla seyahat sırasında, "Kadiju" isimli kız çocuğu dünyaya getirmişti.



























