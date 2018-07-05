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Benekli muzun faydaları saymakla bitmiyor

Muzun faydaları saymakla bitmiyor. İşte kahverengi benekli muzun faydaları...

05 Temmuz 2018 Perşembe 20:43
Benekli muzun faydaları saymakla bitmiyor

KANSERE KARŞI ETKİLİ

Kahverengi benekli muz, kanserli tümörleri yok ediyor ve tümör nekroz faktörü (kanserli hücreleri yok eden bir hormon) etkisine sahip. Benekli muz, kanseri önlemedeki bu güçlü etkisinden dolayı tercih edilmelidir.

HAZIMSIZLIĞA İYİ GELİYOR

Kahverengi benekli yani olgunlaşmış muz, hazımsızlık ve mide ekşimesi gibi problemlere karşı etkili olan doğal antasitler açısından oldukça zengindir. Bir adet muz, mide problemlerinin giderilmesinde size yardımcı olabilir.

DEPRESYONDAN KORUR

Muz, triptofan adındaki amino asitler içerir ve bu özelliği ile tam bir anti-depresan etkisine sahiptir. Depresyondan korunmaya yardımcı olan muz, sakinleştirici bir meyvedir ve uykuya dalmaı kolaylaştırır.

KABIZLIĞA İYİ GELİR

İçerdiği lif içeriği ile kahverengi benekli muz, bağırsak hareketlerini hızlandırır ve kabızlığa karşı rahatlatıcı bir etkide bulunur.

ENERJİ SEVİYESİNİ ARTIRIR

Kahverengi benekli muz, azalan enerji seviyesini çok hızlı bir şekilde yükseltebilir. Özellikle, spordan sonra bir adet muz tüketmek hem enerji seviyesini yükseltir, hem de içerdiği potasyum sayesinde kasların gerilmesini önüne geçer. Muzun, fiziksel açıdan dayanıklılığı arttırdığı, pek çok araştırma sonucunda teyit edilmiştir.

KANSIZLIK RİSKİNİ AZALTIR

Muz, demir minerali açısından çok zengin meyvedir. Demir, vücudun beslenmesini ve oksijen dolaşımını sağlayan kırmızı kan hücrelerinin ana bileşenidir. Kahverengi benekli muz, bu sayede kansızlık riskini azaltır.

ADET AĞRILARINI GİDERİR

Kahverengi benekli muz, içerdiği B6 vitamini ve potasyum yardımı ile adet ağrılarının giderilmesinde etkili bir gıdadır.

Kahverengi benekli olgunlaşmış muzun sindirimi çok daha kolaydır. Muz ayrıca, mükemmel bir antioksidandır. Kilo verirken tüketilebilecek en güzel gıdalardan biri muzdur.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 20:43
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