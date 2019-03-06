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Bendevi Palandöken: Bedelli askerlikte meslek liseleri ayrıcalıklı olmalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bedelli askerlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:48
Bendevi Palandöken: Bedelli askerlikte meslek liseleri ayrıcalıklı olmalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bedelli askerliğin kalıcı olmasıyla ekonominin daha da rahatlayacağını belirterek, "Bedelli askerliğin kalıcı olması hem ekonomi için hem de iş piyasası için çok rahatlatıcı olacaktır. Bununla birlikte meslek liselilere ödenen bedelde ayrıcalık tanınırsa mesleki eğitime yönelim de artar. Böylece esnaf ve sanatkarımız çırak bulmakta zorlanmaz, ekonomik kalkınmamız hızlanır" dedi.

 

Bedelli askerliğe 750 bine yakın başvuru olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bedelli askerlik uygulaması hem esnafın eleman ve çırak bulamama sorununu çözüyor hem de askere giderek işini kaybedecek gençlere ümit oluyor. Kendi işini kuran gençlerin işini kapatmaması, esnaf ve sanatkarımızın yanında çalıştıracak çırak ve elemanını bulması, olanı da kaybetmemesi gibi nedenlerle birlikte ekonomik olarak büyük fayda sağlıyor. Geçtiğimiz yılın son aylarında başvuruların bitmesiyle 750 bine yakın başvuru oldu. Bu kadar talep varken bankalar da bedelli askerlik kredilerini düşük faizle vermeli" diye konuştu.

 

Mesleki eğitime yönelimi artırmanın esnaf ve sanatkar ile ekonomi için çok önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bedelli askerliğin kalıcı hale geleceğini ve detaylarını paylaşarak henüz çalışma aşamasında olduğunu belirtti. Bu çalışmanın detaylarında, lise ve altı mezunları için ve diğer eğitim gruplarından isteyenler için 6 ay+6 aylık bir askerlik uygulaması, 1 aylık eğitimini tamamlayıp, 5 aylık kıta görevini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekleri mevcut. Şayet askerliğe devam etmek isteyenler ise 6 ay süre ile maaşlı olarak görev yapacak. Bu 12 aylık görevin bitiminde arzu edenler sözleşmeli er ve erbaş kadrolarına geçip müracaat edebilecek. Bu noktada meslek liselerine bedelli sürelerinde ya da bedelli ücretinde ayrıcalık sağlanmalı. Mesleki eğitimin esnaf ve sanatkar ile iç piyasadaki önemi çok büyük. Meslek liselerine yönelim artarsa sektörlerin ve piyasaların rahatlamasıyla üretim artar" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:48
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