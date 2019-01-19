Bence Nanay İstanbul'a geldi

Cambridge Üniversitesi'nde ders veren bir felsefe profesörü olan Bence Nanay, Türkiye'deki Twitter kullanıcıları tarafından fark edildiğinde günlerce konuşulmuştu.

Felsefecinin mavi tıklı profilini keşfeden bazı kullanıcılar geçen yıl, "Şaka sandım ama gerçekmiş, Cambridge'de felsefe hocasının adı gerçekten Bence Nanay'mış" diye paylaşımlar yapmıştı.

Prof. Dr. Nanay'ın takipçi sayısı hızla arttı. Kimi, "Nanay gülüm" türküsünü gönderdi, kimi sınırlı İngilizce'siyle adının Türkçe anlamını anlatmaya çalıştı.

"Türk polislerinden öğrendim"

Twitter hesabından havalimanında bir fotoğraf paylaşan Nanay, “İsmimin Türkçe anlamının ne kadar komik olduğunu öğrenmem için İstanbul Havalimanı’na kadar gelmem gerekiyormuş. Hem de Türk gümrük polislerinden öğrendim…”

Nanay’ın tweet’i binlerce kez yeniden paylaşıldı ve 20 binin üzerinde beğeni aldı.