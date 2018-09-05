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'Ben vurdum abi' diye not bıraktı, 'abla' çıktı

Isparta'da park halindeki bir araca çarptıktan sonra mesaiye gideceği için çarptığı otomobilin camına "Abi arabana ben çarptım" yazan sürücüyle araç sahibi arasında orta yol bulundu. Araç sahibinin erkek olduğunu zannederek ‘Abi’ diye hitap edilen mağdurun ise kadın olduğu ortaya çıktı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 17:05
'Ben vurdum abi' diye not bıraktı, 'abla' çıktı

Olay, dün sabah saatlerinde Isparta kent merkezindeki Şehit Fethi Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde yol kenarında park halinde bulunan 07 KD 080 plakalı otomobile, başka bir otomobil çarptı.

Talihsiz kazada, park halindeki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, diğer aracın sürücüsü mesai yetişeceği için mağdur olan araç sahibi için, "Abi arabana ben çarptım. Cezaevinde çalıştığım için telefon yasak. Akşam 19.30'da beni arar mısın?" notunu yazdı. Olayından ardından yol kenarında park halinde bulunan o aracın sahibinin Nermin Ü.'ye ait isimli kadın olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan kazaya konu olan her iki tarafın da not vasıtasıyla telefonla irtibata geçerek uzlaşma sağladığı öğrenildi. Yazılan not nedeniyle park halindeki araç sahibinin iyi niyet dolayısıyla sürücüden şikayetçi olmadığı bildirildi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 17:05
  1. Isparta
  2. Şehit Fethi Bey Caddesi
  3. trafik kazası

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