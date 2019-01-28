ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Olay günü kışlada nöbetçi olduğunu beyan eden tanık Sefa Özer, eski üsteğmen İbrahim Zengin'in terör saldırısı olduğunu söyleyerek kursiyerleri tümene çağırdığını, Zengin'in emriyle kışlaya gelen kursiyerlere uzun namlulu silah dağıtımı yapıldığını anlattı.

Özer, mühimmat almak için cephaneliğe gittiğinde bölgede birkaç teğmenin cephanelik sorumlusu olan uzman çavuşu mühimmat vermesi yönünde baskı altına aldıklarını gördüğünü anlattı. Tanık Özer, mühimmat vermeyi kabul etmemesi üzerine teğmenlerden birinin uzman çavuşun silahını alarak tehditler savurduğunu bildirdi.

Kendi silahında mermi olmadığı için teğmenlere direnemediğini söyleyen Özer, söz konusu teğmenlerin G3 silah mühimmatlarını alarak bölgeden ayrıldıklarını aktardı.

Cephanelik bölgesinde tankların dışarı çıkarılmasına yönelik faaliyetlerin bir kısmına da şahit olduğunu anlatan tanık Özer, sanık eski yarbay Fatih Çubukçu'nun bir tank sürücüsüne tankı kışla dışına çıkarması emrini verdiğini belirtti.

Özer, sürücünün, "Tankta mühimmat yok, zaten çıksak ne yapacağız." demesi üzerine Çubukçu'nun, "Tankları dışarı çıkarın, gerekirse halkın üzerine atın." dediğini söyledi.

- "Ben tankı halkın üzerine süremem"

Tanık sıfatıyla ifade veren İsmail Öztürk, olay tarihinde er olarak vatani görevini Zırhlı Birliklerde yaptığını, akşam saatlerinde televizyondan darbe girişimi olduğuna dair haberleri gördüğünü anlattı.

İlerleyen saatlerde ismini bilmediği bir binbaşının tankların dışarı çıkması yönünde emir verdiğini aktaran Öztürk, tank mürettebatından bir uzman çavuşun, "Ben tankı halkın üzerine süremem." diyerek garajlar bölgesine dönmeye çalıştığını beyan etti.

Öztürk, bunun üzerine darbeciler tarafından tanka ateş açıldığını aktardı. Tanık Öztürk, darbecilerin uzman çavuşu tankın içinden çıkararak ellerine kelepçe vurup bir kulübede alıkoyduğunu dile getirdi.

Diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından duruşma yarına bırakıldı.