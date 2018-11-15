HDP'li Ahmet Türk: Ben söyledim Kılıçdaroğlu onayladı

HDP'li Ahmet Türk'ün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelmesi dikkat çekti.



Ahmet Türk'ün Kılıçdaroğlu'yla buluşmasına yönelik eleştiriler, HDP'nin kurullarını işlevsiz hale getirdiği yönünde olurken, görüşmeye eski bir milletvekilinin aracılık ettiği ve ikilinin bir kahvaltıda bir araya geldiği öne çıkan bilgiler arasındaydı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan HDP'li Ahmet Türk, CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla görüşmesini anlattı. Türk, ayrıca son dönemde kulislerde konuşulan 'Yeni Çözüm Süreci' iddialarına ilişkin görüşlerini aktardı.

'Bir kurum adına katılmadım'

"Bir sabah kahvaltısında bir araya geldik. CHP'nin eski bir milletvekili görüşme olabilir mi dedi neden olmasın dedim. Ben bir kurum adına katılmadım." diyerek sözlerine başlayan Türk, yaklaşan yerel seçimlere de değinerek, "Yerel seçimlerde doğru adaylarla daha başarılı olunacağının kaçınılmaz olduğunu herkesin görmesi gerekir. Ortak bazı çözümler olması gerekir" yorumunda bulundu.

'Bir güç varsa onu doğru kullanmak lazım'

31 Mart 2019'daki yerel seçimde resmi bir ittifaktan söz etmenin mümkün olmadığını belirten Türk, "Böyle bir şeyin başarılı olacağını da sanmıyorum. Değişimi isteyen, bu iktidarın politikalarından rahatsız olan insanlar, demokrasiyi esas alan ve bunu yürütebilen bazı yerlerde o adaylar etrafında bütünleşmelidir. Demokrasiyi savunanların ortak bir irade kullanması gerekir. Resmi bir ittifak olmayabilir ama birçok yerde o ilin yönetimini değiştirecek bir güç varsa onu doğru kullanmak lazım" diye konuştu.

'Gitmeden önce de Pervin Hanım'ı aradım'

Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinin HDP adına olmadığına dikkati çeken Türk, "Bu bireysel bir görüşmeydi. Partinin tüzel kişiliği adına orada bulunmadım. Gitmeden önce de Pervin Hanım'ı aradım ama Londra'da idi. Görüşme şansım olmadı" derken, görüşmenin ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'la bir araya gelerek Kılıçdaroğlu'yla temaslarına ilişkin bilgileri paylaştığını da ifade etti.

'Kılıçdaroğlu söylediklerimi onayladı'

Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinin içeriğine ilişkin detayları da anlatan deneyimli siyasetçi, "İnanıyorum ki söylediklerimiz etkili olur. Sayın Kılıçdaroğlu'nu biliyorsunuz, çok açık konuşmaz ama söylediklerimi onayladı. Karşı çıkışı olmadı." dedi. Türk, yerel seçimlerde adaylar üzerine konuşmadıklarına da değinerek, "İsimler üzerinden bir konuşma olmadı" ifadelerini kullandı.

'Siyasiler bir araya gelebilmeli, tartışabilmeli'

Türk, "HDP'yi ötekileştirmek isteyen bir mantık var. Bunun aşılması gerekiyor. HDP resmi bir parti ve siyaset yapıyor. Siyasiler bir araya gelebilmeli, tartışabilmeli. Gerektiği zaman ortak kararlar üzerinde yoğunlaşmalı" derken, 'Yeni Çözüm Süreci' tartışmalarına ilişkin de görüşlerini paylaştı.

'Çözüm süreci için çok umutlu değilim'

Çözüm sürecinin yeniden başlayacağı iddialarına dair, "Çözüm sürecine yeniden dönülmesi konusunda çok umutlu değilim" diyen Türk, gelecekte barış sürecinin tekrar gündeme gelmesinin kaçınılmaz olduğunu savundu.

Terör örgütüne finans sağlayan belediyeleri savundu, silahların susmayacağını ima etti

Türk, terör örgütü PKK'ya finans desteği sağlayan ve örgütün propagandasını yapan belediye başkanlarını savunarak, "103 belediyemizin 96'sına kayyum atanmış. Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılıyor cezaevine konuluyor. Böyle bir politikayla silahların susmasında nasıl etkili olabilirsiniz" sözleriyle PKK'nın silah bırakmayacağını ima etti

Çözüm Sürecini sabote eden PKK'ya toz konduramadı

HDP'li Ahmet Türk, terör örgütü PKK'nın Çözüm Süreci'ni bitiren sabotajlarını görmezden gelirken sürecin Erdoğan tarafından bitirildiği yalanını tekraren ifade etti. HDP'li Türk, "Süreci bitiren sayın Erdoğan oldu ama ben olsaydım bu konuda sabırlı olurdum. Süreci bitiren olmazdım" diye konuşarak PKK'nın mühimmat stokladığını unutturmaya çalıştı.