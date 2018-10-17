"Ben mi daha kötüyüm yoksa sen mi!"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki Başkonsolosluğu’nda kaybolması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Olayla ilgili olarak birçok ülkeden Suudi Arabistan hakkında olumsuz açıklamalar gelirken Suudi Arabistan ise Birleşmiş Milletler’de Suriye ile karşılıklı “kötülük” yarışına girdi.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi ve Suudi Arabistan'ın BM Daimi Temsilcisi Abdullah al-Mouallimi arasındaki Kaşıkçı atışmasına sahne oldu.

BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunda Suudi Arabistan'ın Esed rejimine yönelik eleştirilerine cevap veren Caferi, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından da Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.

Suudi Arabistan'ı başka bir ülkenin başbakanını alıkoymak, kendi ülkesindeki bir iş adamını alıkoyarak fidye ödetmekle suçlayan Caferi, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'yı da konsolosluğunda tuttuğunu ve kimsenin ona ne olduğunu bilmediğini belirtti.

Suudi Temsilci al-Mouallimi ise Caferi'ye cevap vermek için söz aldığında Caferi salondan ayrıldı. Al-Mouallimi, Suriye'de binlerce gazetecinin hapishanelerde kaybolduğunu söyledi.