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AK Parti eski Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar: Ben istifa etmedim

AK Parti eski Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar, AK Parti’den istifa ettiği iddialarının doğru olmadığını söyledi.

08 Ekim 2019 Salı 20:24
AK Parti eski Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar: Ben istifa etmedim

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp, parti kuruculuğundan ayrılan ve AK Parti’den istifa eden Ali Babacan'ın ardından, yeni oluşum içinde yer alacağı belirtilen bazı isimlerde, AK Parti ile yollarını ayırmaya başladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün’ün istifasının ardından Kocaeli eski milletvekili Eyüp Ayar’ın da istifa ettiği sosyal medya hesaplarından öne sürüldü.

İstifam söz konusu değildir

Ayar, istifa ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, “Partimden istifam söz konusu değildir. Bu böyle biline” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 20:24
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