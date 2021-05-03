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Avrupa ‘Ben Hitler’in oğluyum, hepinizi öldüreceğim’ diyerek o gurbetçi aile tehdit edildi!
Avrupa

‘Ben Hitler’in oğluyum, hepinizi öldüreceğim’ diyerek o gurbetçi aile tehdit edildi!

Avusturya’nın Dornbirn kentinde yaşayan Karabulut ailesi, üç haftadır ırkçı kabusu yaşıyor. Avusturyalı bir faşist, aileyi, “Ben Hitler’in oğluyum, hepinizi öldüreceğim” diye tehdit ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 22:05:00 -
‘Ben Hitler’in oğluyum, hepinizi öldüreceğim’ diyerek o gurbetçi aile tehdit edildi!

Avusturya’nın Vorarlberg Eyaleti'nde yaşanan olay, ırkçı Avusturyalı'nın tehdit ettiği ailenin psikolojisini bozdu. 31 yaşındaki ırkçı, aileyi üç haftadır, "Pis Türkler, ben Hitler'in oğluyum, hepinizi öldüreceğim. Binada kalan Türk çocuklarına tecavüz edeceğim ya da kaçırıp satacağım" tehditleriyle dehşet saçıyor ve bölgedeki Türklerin huzurunu kaçırıyor.

Köpekle başladı

KARABULUT ailesine ve bina sakinlerine adeta cehennemi yaşatan ırkçı, diğer komşulara da sataşıyor. Umut Karabulut 9 ay önce binaya sataşan ırkçının bir köpek almak istemesi üzerine olayların başladığını belirterek, "Biz hayvan düşmanı değiliz. Ama köpek bize saldırabilir endişesiyle evde köpek bakımına onay vermedik. İzin vermeyince saldırılar başladı. Bize dönük hakaret ve tehditleri defalarca polise bildirdik" dedi.

Ölüm tehdidi

KARABULUT, "Adamı alıp götürdüler, sorgulayıp tekrar serbest bıraktılar. Kapılarımızı tekmeleyip kapı deliğinden baktığımızda, 'Silahımı almaya gidiyorum, hepinizi öldüreceğim' dedi. Son üç günde posta kutumuza iki defa tehdit mektubu bıraktı. Üzerinde gamalı haç bulunan mektuplarda ailemizi yok edeceğini, hepimizi öldüreceği yazıyor. Artan ölüm tehditleri üzerine yine polis çağırdık" diye konuştu.

Bizden önce eve geldi

POLİSİN sorguya götürdüğü faşistin tehdit ve hakaretlerine karakolda bile devam ettiğini anlatan Karabulut, "Daha bizim sorgumuz bitmeden adamı serbest bırakmışlar. Polis, adamın davranışının tehdit olmadığını iddia ediyor. Korkudan gündüz bile kapıları kilitliyoruz. Annemin psikolojisi bozuldu, kadıncağız bize bir şey olacak diye tedirgin ve her gün ağlıyor" dedi ve yardım beklediklerini anlattı.

 

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