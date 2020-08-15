Ben hiç solcu olmadım ki!

Türkiye siyasetinde koltuğa oturan kalkmak bilmiyor… Tabandan gelene hiç siyaset hakkı tanımamakla birlikte görev vermeyi de düşünmüyorlar…

En iyisi benim edasındalar… Genel çerçevede bu böyle… Lâkin gerçek liderler hariçtir… Onlar da doğru işler yaptıkları süre zarfında söz söylemeye lüzum yok. Birde ideoloji tabanlı partiler var. Çok cüz-i %1 dahi oy toplayamıyorlar. Kısır döngü içerisinde kendileri çalıp kendileri oynuyorlar… Bunlar yanlış da yapsalar, illa ki benim düşüncem olacak derdindeler. Ne kadar bu yaptığınız yanlış desen de yanlışa doğru derler, bu daha çok yanlış… Şimdilerde yeni kurulan ve kurulacak partileri görmekteyiz. Her dem söyleriz; ayrıldıkları partileri acımasızca eleştiri yağmuruna tutan siyasileri… Peki sormazlar mı siz görevde iken de bu yanlışlar vardı. Neden eleştirinizi yapıp da istifa etmediniz… Ta ki görevinize son verilip de pasif duruma düştüğünüz vakit başlıyorsunuz ağır ithamlı eleştirilere… Artık bu millet saçma sapan numaraları yemez… Sizce bu yapılan siyaset normal mi yoksa anormal mi? Bu toplumun aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun her şeyden önce bize dürüst olmayı ilkelerimiz emreder… Siyaset yapıyorsanız bir çizginiz olmalı… Belki de bu ülkede sizden daha iyi siyaset ve idarecilik yapabilecek insanlar var. Hatta nice taze beyinler var. Kimse kimseden daha mükemmel değildir. Sadece istidadı o yönde değildir ya da kullanmak istemez… Mâ’mâfih bizim siyaset akımında koltuk ve görev kapmak için bukalemun olmak mı lazım… Aslında hayır! Ama yıllarca toplumun sağ cenahtan gördükleri hiç sağcı olmadığını sol cenahtan gördükleri de hiç solcu olmadıklarını görüyoruz ve kendi ifadelerinde de bu yönde yer vermekteler…