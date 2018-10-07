"Ben gelene kadar, Ortadoğu'nun hakimiydi"

Münübe Yılmaz

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturana kadar Ortadoğu’nun yöneticisi konumundaki İran’ın büyümesini başkanlığından sonra durduğunu ifade ederek, uyguladığı İran politikasıyla övündü. İran ile arasındaki tansiyonu, geçtiğimiz Mayıs ayında nükleer anlaşmayı iptal etmesi ile iyice arttıran Trump, dün gece Kansas’ta yaptığı konuşmada “Benden önce gördüğüm şey, Ortadoğu’nun İran tarafından yönetiliyor olmasıydı” dedi. “Suriye’yi, Yemen’i ve neredeyse Irak da dahil olmak üzere daha pek çok şeyi ele geçirmişlerdi. Fakat şimdi, tüm şehirlerde İran hükümetine karşı protestolar var” sözlerini sarfeden Trump, ABD’yi Obama’nın başlattığı felaket diye nitelendirdiği, nükleer anlaşmadan kurtardığını da söyledi. Obama yönetiminin İran’a 1.8 milyar dolar nakit para verdiğini de hatırlatarak “ Bu berbat anlaşmayı yapmak çin Obama yönetimi İran’a tam 1.8 milyar dolar para verdi. Düşünebiliyor musunuz?” sözleriyle de Obama yönetimini eleştirdi.