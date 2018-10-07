0553 313 94 23

"Ben gelene kadar, Ortadoğu'nun hakimiydi"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın, kendisi başkan olana kadar Ortadoğu’nun hakimi pozisyonunda olduğunu, fakat başkanlığından sonra durumun değiştiğini iddia ederek, İran başarısı ile övündü.

07 Ekim 2018 Pazar 09:42
"Ben gelene kadar, Ortadoğu'nun hakimiydi"

Münübe Yılmaz

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturana kadar Ortadoğu’nun yöneticisi konumundaki İran’ın büyümesini başkanlığından sonra durduğunu ifade ederek, uyguladığı İran politikasıyla övündü. İran ile arasındaki tansiyonu, geçtiğimiz Mayıs ayında nükleer anlaşmayı iptal etmesi ile iyice arttıran Trump, dün gece Kansas’ta yaptığı konuşmada “Benden önce gördüğüm şey, Ortadoğu’nun İran tarafından yönetiliyor olmasıydı” dedi. “Suriye’yi, Yemen’i ve neredeyse Irak da dahil olmak üzere daha pek çok şeyi ele geçirmişlerdi. Fakat şimdi, tüm şehirlerde İran hükümetine karşı protestolar var” sözlerini sarfeden Trump, ABD’yi Obama’nın başlattığı felaket diye nitelendirdiği, nükleer anlaşmadan kurtardığını da söyledi. Obama yönetiminin İran’a 1.8 milyar dolar nakit para verdiğini de hatırlatarak “ Bu berbat anlaşmayı yapmak çin Obama yönetimi İran’a tam 1.8 milyar dolar para verdi. Düşünebiliyor musunuz?” sözleriyle de Obama yönetimini eleştirdi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 09:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 arsa için ihale
    1. 5 arsa için ihale
    2. Hindistan, Müslümanları Budistlere..
    3. Vodafone Vitrin’den ‘Ailem Güvende’..
    4. Yüzde yüz yerli! Tanesini 3 bin euroya..
    5. Tüketiciye müjdeli haberler
    6. Muş'ta sokak köpekleri sürüye..
    7. Karayipler'de deprem! Çok sayıda ölü var
    8. ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne..
    9. Gurur verici tablo! Türk komutanlar..
    10. Beşiktaş'ta zorlu deplasmanda!
    11. 2018 KPSS ortaöğretim sınav soru ve..
    12. Merkel'i düşündüren gösteri! Halk..
    13. Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu bir..
    14. Tören gerçekleştirildi! Türk..
    15. Eski usulleri bırakıp stratejimizi..
    16. Somali'de Türk askeri üssünde yemin..
    17. Bakan Akar sabah yürüyüşüne çıktı
    18. Bosna Hersek halkı sandık başına gitti
    19. Akar'dan, kendisine yetişemeyen..
    20. 45 Afgan göçmen yakalandı
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!