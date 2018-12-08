"Ben Erdoğan'ı seviyorum da, yanındakiler..." Sosyal medyada bu hesaplara dikkat!

Milat Gazetesi yazarı Melih Esat Açıl, bugünkü yazısında dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. FETÖ'cülerin sosyal medyada aktif kara propaganda yürüttüğüne dikkat çeken Açıl, örgüt üyelerinin algı çalışmaları için kullandığı 6 tipleme olduğunu belirtti. Açıl'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

Fetullahçı teröristler, twitter’da takip ettiğiniz hatta tweet’lerini beğendiğiniz profilleri yönetiyor olabilir.

Sosyal medyadaki bir hesabın FETÖ’cüler tarafından yönetildiğini nasıl anlarız?

FETÖ’nün algı çalışması için kullandığı 6 tipleme:

Atatürkçü görünümü altındakiler

Koyu Ak Partili gözüküp, artık değilimciler

Abartılı şekilde Erdoğancı görünenler

Milli görüşçü gözükenler

PKK terör örgütü sempatizanı gözükenler

Irkçılık derecesinde Türk milliyetçisi gibi gözükenler



Atatürkçü görünümü altındaki FETÖ hesapları:

Bu hesaplar sürekli olarak Atatürk’ü abartılı şekilde övüp, çok fazla sataşmaya girmeden paylaşımlarının altında kavga çıkartmayı hedefler. Atatürk’ü kutsallaştırarak; gönderinin yanlış olduğunu belirtenlerle, Kemalistleri birbirlerini düşürmeyi hedeflerler. Amaç paylaşımın dışına çıkarak, Atatürk üzerinden milletin damarlarıyla oynayarak kutuplaştırmayı sağlamaktır.

Koyu Ak Partili gözüküp, artık değilimci FETÖ hesapları:

Şu kadar yıldır AK Partiliydim ama bu seçimde oy vermeyeceğim tarzında paylaşım yapan hesaplara dikkat! Bu tip profiller farklı farklı bahaneler ortaya sürebilirler. Bazı paylaşımlarıyla, hapiste haksız yere yatan akrabam, arkadaşım var diyerek aslında kendilerini açığa çıkarttıkları da gözlenebilir. Çok sinsi şekilde paylaşımlar yaparlar. 1 oy önemsizmiş gibi, ders olsun bu sefer vermeyeceğim derler… ‘Erdoğan’ı seviyorum ama yanındakilerden dolayı…’ Bunun gibi birçok bahaneleri vardır. Milleti alttan alttan gaza getirmeye çalışırlar. Ortada bir yanlış dahi olsa, bin doğru göz ardı ettirmek için uğraşırlar.

Abartılı şekilde Erdoğancı gözüken FETÖ hesapları:

Bu hesaplar Erdoğan’ın en büyük hayranları gibi gözüken bir profil oluştururlar. Normal şekilde sevgilerini belirten paylaşımlar yaparlar. Bir süre normal paylaşım yaptıktan sonra Erdoğan’ın söylemediği bir sözü beğenmişçesine paylaşırlar ve yine paylaşımlarında, Erdoğan’ı insanüstü bir konuma getirirler. Bu sayede Erdoğancı görünüm altında tepki çekmeyi hedeflerler. Gönderilerin altında tartışma çıkarırlar ve Erdoğan’ı savunuyormuş gibi absürt şeyler yazarak insanlarda kin oluşturmayı hedeflerler.

Milli Görüşçü gözüken FETÖ hesapları:

Bu hesaplar, Saadet Partisi’nin CHP ile yakınlaşmasının doğru ve gerekli olduğu konusunda paylaşımlar yapar. CHP’nin İslami hassasiyeti varmış gibi göstermeye çalışırlar ve AK Parti’nin tezat olduğunu vurgularlar. Alternatif olarak CHP ile hareket eden Saadet Partisi’ni ön plana çıkarmayı hedeflerler.

PKK terör örgütü sempatizanı gözüken FETÖ hesapları:

PKK terör örgütünü sempatik göstermeye çalışırlar. Kürtler eziliyormuş ve ayrıştırılıyormuş algısı oluşturular. PKK’yı ve meclisteki sesleri, HDP’yi Kürtlerin temsilcisi gibi göstermeye çalışırlar. Her türlü muhalif durumu paylaşır ve destek olurlar.

Irkçılık derecesinde Türk milliyetçisi gibi gözükenler:

Özellikle Cumhur İttifakının başarılı olmasıyla daha çok bu tarz hesaplar açmaya başladılar. Irkçı söylemleri yayarlar. Türkçülüğü adete bir din gibi göstererek, İslam’la bezenmiş gerçek milliyetçiliğin içini boşaltmaya çalışırlar. MHP’ye gönül vermişler gibi gözüküp, AK Parti ile olan Cumhur İttifakına gerek olmadığını empoze ederler. Bunu yaparken de ırkçı kavramlar üzerinden algı oluşturmaya hedeflerler.

Burada yazdığım şekilde paylaşım yapan herkes Fetullahçı’dır demiyorum ancak uzun bir süre analiz ettiğim kadarı ile bu tarz paylaşım yapanların birçoğu FETÖ’cü hesaplar…

Seçimler yaklaştıkça oluşturdukları panellerle, yani tek tıkla yüzlerce paylaşım yapabilecekleri sistemleri ile bol bol trend topic çalışmaları yapacaklardır. Özellikle dikkatinizi çekmek istediğim bir hususta; fikir olarak katılmadığınız hastag’lere yazmamanızdır. Çünkü yazılan her tweet, o hastag’in gündemde kalmasına katkı sağlıyor.

Öte yandan yukarıda belirttiğim tipler dışında ki hesaplarında da, alımlı bayanların fotoğraflarını kullanarak ve çiçekli böcekli doğa, hayvan aşığı görünümünde hesaplar oluşturarak sempatik gözükmeye çalışırlar.

Sosyal medya platformlarının genel merkezlerinde birçok FETÖ’cünün çalıştığını biliyoruz. FETÖ bir kuruma girdiğinde kendi elemanlarını aldırma yöntemiyle, önemli kademeleri ele geçiren bir örgüt… O nedenle yapılan sosyal medya çalışmalarında daha önce ‘devam-tamam/evet-hayır’ TT çalışmalarında ‘devam ve evet’ hastag’lerine çok daha fazla tweet atıldığı halde aniden trend topic listesinden kaldırılıp, ‘tamam-hayır’ hastag’lerinin zirvede kaldığını görmüştük. İçeriden müdahale olması güçlü bir ihtimal… Silikon Vadisinde çalışan FETÖ’cüler ilgili kapsamlı bir araştırma yürütüyorum.

Öte yandan instagram’da çok ciddi kitlelere hitap eden ve alttan alttan FETÖ mesajları veren, kendini gizlemiş tesettür modası, butikçi kadın fenomenlerle ilgili de çok çarpıcı gerçekler var… İleriki haftalarda köşemde bu konularıda detaylıca işleyeceğim.

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla FETÖ, tüm güçleri ile sosyal medyada algı operasyonlarını arttıracak. Tüm bu müdahalelere ve algı yönetimlerine karşı sosyal medyada daha etkin olmak şart!