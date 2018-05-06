'Ben de şerefsizim' diyen Selda Bağcan Muharrem'in adaylığından mest oldu

Geçmiş yıllarda, “Bütün aydınlar gibi, ‘şerefsizler’ gibi HDP’yi takdir ediyorum. Ben de o şerefsizlerden biriyim” diyen Selda Bağcan, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığına sevindiğini açıkladı.

Bağcan 24 Haziran seçimlerinde gönlünden geçen adayın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce olduğunu sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşım yaparak duyurdu.

Selda Bağcan ile Muharrem İnce'nin yan yana olduğu fotoğrafın yer aldığı paylaşımda “Sevgili Muharrem İnce.. Gönlümdeki aday sizdiniz zaten..Fizikçiler her zaman başarılı olur...” ifadeleri yer aldı.

MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli’nin geçmiş dönemde HDP’ye oy verenler için kullandığı “yalılarında viski yudumlayıp oy veren şerefsizler” açıklamasına cevap veren Bağcan, “Bütün aydınlar gibi, ‘şerefsizler’ gibi HDP’yi takdir ediyorum. Ben de o şerefsizlerden biriyim” ifadelerini kullanmıştı.

Selda Bağcan da şerefsizmiş