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"Ben de hayatımın 8 yılında bir mülteciydim"

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed: - "Ben de hayatımın 8 yılında bir mülteciydim"- "Mültecilerin yüzleri, çoğu kez genç ve kadın. Çözüm de farklı olmamak zorunda"

09 Şubat 2019 Cumartesi 15:11
"Ben de hayatımın 8 yılında bir mülteciydim"

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, milyonlarca Afrikalı gibi kendisinin de 8 yıl boyunca mülteci hayatı yaşadığını söyledi.

Afrika Birliği'nde yarın başlayacak Liderler Zirvesi'nde masaya yatırılacak olan "mülteciler ve zorla yerinden edilenler" konusu, Birleşmiş Milletler'den (BM) üst düzey isimlerin de katıldığı Yüksek Seviyeli Diyalog toplantısında ele alındı.

Toplantıya BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, BM İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet ve Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Antonio Vitorino da katıldı.

- "Mültecilerin yüzleri, çoğu kez genç ve kadın"

Burada konuşan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, hiçbir ülkenin ya da bölgenin kendi başına zorla yerinden edilme sorunuyla başa çıkamayacağını belirterek, "Bu sorun, küresel çapta bir hareketi gerektiren küresel bir fenomen." dedi.

Afrika'nın dünyada en fazla yerinden edilmenin yaşandığı yerlerden biri olduğunu hatırlatan Muhammed, kendisinin de geçmişte mülteci hayatı yaşamak zorunda kaldığını dile getirdi.

Muhammed, "Ben de hayatımın 8 yılında bir mülteciydim. Politika yapıcılar, krizlere müdahale edenler olarak sizlerin söyledikleri çok önemli ama sizlerden bunu ilk elden tecrübe eden insanların söylediklerini de yer vermenizi rica ediyorum." diye konuştu.

Sorunu yaşayanların, çözümün parçası olması gerektiğini söyleyen Muhammed, "Mültecilerin yüzleri, çoğu kez genç ve kadın. Çözüm de farklı olmamak zorunda." ifadelerini kullandı.

- "Temel sebepler tartışılmalı"

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Afrika'daki göç sorununun kalıcı çözümüne ancak siyasi yollarla kavuşulabileceğine işaret etti.

Grandi, zorla yerinden edilmeye yol açan ana sebeplere odaklanılmadığında, sorunun tekrar edeceğini ifade ederek liderlere zirvede temel sebepleri tartışmaları çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, insan kaçakçılığından, cinsiyet merkezli şiddete kadar çok sayıda sorunun merkezinde kadın ve çocukların yer aldığına dikkati çekti.

Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Antonio Vitorino de konuşmasında, kişilerin kıtada serbest dolaşımını sağlayacak olan Afrika ülkeleri arasındaki anlaşmanın, çözüme katkıda bulunabileceğini dile getirdi.

- Guterres, Muhammed'le bir araya geldi

Sabah saatlerinde Komisyon Başkanı Muhammed'le bir araya gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Afrika'da barış rüzgarlarının estiğini ifade eden Guterres, Eritre, Etiyopya, Güney Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan gelişmelerin bunun örneği olduğunu dile getirdi.

BM'nin, Afrika Birliği'yle kıtada silahların susması gündemi ve iklim değişikliğine ilişkin de iş birliği yaptığını kaydeden Guterres, "Afrika küresel ısınmaya çok fazla katkıda bulunmamasına rağmen daha fazla bedel ödeyecek." uyarısında bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 15:11
  1. Afrika Birliği
  2. Musa Faki Muhammed
  3. mülteci

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