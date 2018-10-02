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Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na mesaj: Ben bıraktım sen de bırak!

2019'daki yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "En büyük arzum 15 yılın sonunda görevimi Cumhuriyet Halk Partili bir başka arkadaşıma devretmektir" dedi. Kocaoğlu, genel merkeze yönelikse değişimde ısrarcı olduğunu belirtti.

02 Ekim 2018 Salı 07:09
Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na mesaj: Ben bıraktım sen de bırak!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından CHP genel merkezine yönelik değişim çağrısını yineleyerek, "O açıklamayı yaptığım gün ne düşünüyorsam bugün yine aynı noktadayım, yine değişimde ısrarcıyım. 31 Mart 2019 seçimlerinde aday olmama kararımı sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün için en büyük arzum 15 yılın sonunda görevimi Cumhuriyet Halk Partili bir başka arkadaşıma devretmektir" dedi. Kocaoğlu, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İzmir'i modası geçen değil model olan bir kent haline getirdiklerini bunlar için çok bedel ödediklerini, Türkiye belediyecilik tarihin en büyük operasyonunun kendilerine yapıldığını savundu.

Acil ve zorunlu hale geldi

"24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre sonra CHP genel merkeze yönelik bir değişim çağrısı" yaptığını hatırlatan Kocaoğlu, partisinde acil bir değişimin zorunlu hale geldiği talebinde bulunduğunu, söz konusu değişimin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde gerçekleşmesinin partiye büyük güç katacağını söylediğini, fırtınalara yol açan bu açıklamasının aslında çok açık ve anlaşılır olduğunu ifade etti.

Değişim tehdit değil fırsat

Kocaoğlu, şöyle devam etti: "O açıklamayı yaptığım gün ne düşünüyorsam bugün yine aynı noktadayım, yine değişimde ısrarcıyım. Değişimin tehdit değil fırsat olarak görülmesi kanaatindeyim. Kişilerle problemim yok, sorun yönetim biçimi ve ilkeler. Yaşamım boyunca kimsenin adamı olmadım. Sözlerimin arkasına başka şeyler gizlemedim ne düşünüyorsam onu söyledim, ne söylediysem onu yaptım ve yaptıysam arkasında durdum. Her zaman önce devletim sonra partim için çalıştım. Böyle geldim böyle gideceğim. Çıkar peşinde koşmayan, atadan CHP'li, partinin menfaatlerini her türlü kişisel çıkarın üzerinde tutan, bunun aksi tavır içinde olanlarla gücümün yettiğince ve sonuna kadar mücadele ettim. 

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 07:09
  1. İzmir
  2. Aziz Kocaoğlu
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP

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