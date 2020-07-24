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Okur Postası

Ben, beni anlatıyorum, sende seni anlat

Gazetemiz okurlarından Alaettin Köksal, "Ben, beni anlatıyorum, sende seni anlat" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 09:46:00 -
Ben, beni anlatıyorum, sende seni anlat

Ben; Kâinatı yoktan var eden, her şeye gücü yeten, en güzel isimlerin sahibi olan, hüküm koyan, her şeye hâkim olan, öldüren, dirilten, yaratan rızıkları tayin eden, Rahman ve Rahim olan Yüce Allah’a (CC) teslim olmuş, himmete muhtaç fakir bir müslümanım. Ya sen? Ben; Son ilahi kitap olan Kur’an-ı Kerim’e, daha önce indirilen diğer ilahi kitaplara, Son peygamber olarak gönderilen peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) ve diğer tüm peygamberlere iman etmiş bir müslümanım, Ya sen?

Ben; Var olduklarına inandığım lakin göremediğim tüm meleklere, hayrın ve şerrin yaratılması hususuna, mutlak kaderin Yüce Allah’a ait olduğuna, öldükten sonra dirilip yaptıklarımız hayır ve şer işlerin hesabını vereceğimize, şüphesiz bir şekilde inanan bir müslümanım. Ya sen?

Ben; Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını kabul eden, emrettiği helalleri yerine getirmeye çalışan yasakladığı haramlardan sakınmaya ve sakındırmaya gayret eden bir müslümanım. Ya sen?

Ben; Müslümanların arasını bozan fitne ve fesattan, gıybet, dedikodu, laf taşıyıcılığı yapmaktan, kötü zanda ve iftirada bulunmaktan, insanların gizli ayıplarını araştırmaktan Yüce Allah’a sığınırım. Ya sen?

Ben; “Müslümanlar ancak kardeştir” ayetine göre müslümanları severim. “İman etmeyenler cennete giremez, müslümanlar birbirlerini sevmedikçe kâmil manada iman etmiş olmazlar” hadisi şerife göre müslümanım diyenleri, aynı derecede değilse de sevmeye mecbur olduğumu bilirim. Ya sen?

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