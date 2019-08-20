0553 313 94 23

"Ben artık burada yeşilliği göremem"

İzmir'de yaklaşık 500 hektarlık alana zarar veren orman yangınında, evlerini ve bahçeleri kül olan aileler üzüntülü- Karabağlar'da başlayan yangında evini ve meyve bahçesini kaybeden 63 yaşındaki Hasan Poyraz: - "Ömür gitti. Ben artık burada yeşilliği göremem. Allah kimseye böyle bir acı göstermesin"

20 Ağustos 2019 Salı 15:35
"Ben artık burada yeşilliği göremem"

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan, şiddetli rüzgarın etkisiyle Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangınında, evlerini ve bahçelerini kaybeden aileler büyük üzüntü yaşıyor.

Karabağlar'da 18 Ağustos Pazar günü başlayan ve yaklaşık 500 hektarlık alana zarar veren yangını kontrol altına alma çabaları devam ederken yangında evlerini yitiren mahalle sakinleri, evlerinin bulunduğu bölgeye gelerek gözyaşı döküyor.

Seferihisar ilçesine bağlı Eski Orhanlı Mahallesi'nde evi ve meyve ağaçları küle dönen 63 yaşındaki Hasan Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın bölgelerine ulaştığında hiçbir şey almadan evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Yaklaşık 50 yıl önce İzmir'e taşındıklarını ve binbir emekle 20 yıl önce evinin bulunduğu arsayı satın aldığını dile getiren Poyraz, şöyle konuştu:

"Ceviz, zeytin, üzüm ve başka türlerde çok sayıda meyve ağaçlarını kendi ellerimizle buraya diktik. Yangın çıktı ve 20 yıllık emeğim 20 dakikada gitti. Jandarma anons yaptıktan sonra biz her şeyi bırakıp çıktık. Uzaklardan ancak seyredebildim yangını. Gözlerimin önünde her şeyimiz yandı. Yapabilecek bir şeyimiz yoktu. Üç gündür yangın sönmüyor. İçimiz, ciğerimiz yandı. Evde dursaydık biz de yanardık. Kaçtık gittik, hiçbir şey çıkaramadık. Buna da şükür ne diyelim, can kaybımız yok. İnşallah bir an önce yangın söner. Mağduruz, umarım yetkililer bize destek olur. Ömür gitti, ben artık burada yeşilliği göremem. Allah kimseye böyle bir acı göstermesin. 20 yıllık emeğimiz kül oldu."

Poyraz'ın eşi Fatma Poyraz da çok büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek, "Her şey gözümüzün önünde yok oldu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:35
  1. aile
  2. İzmir
  3. Seferihisar
  4. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursalılar İncir Festivali’nde buluşacak
    1. Bursalılar İncir Festivali’nde..
    2. Bakan Varank’tan Eminönü esnafına müjde
    3. 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası..
    4. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Esas mesele..
    5. Bölge Birlik Başkanı Ertan Taşlı,..
    6. Cezaevinden kaçtı ama polisten kaçamadı
    7. Burun estetiğinde bu detay önemli
    8. Dündar’dan Türk dünyasına birlik mesajı
    9. ABD’ye gözdağı! ‘Korkunç olacak’
    10. Olur’da 700 bin liralık semt..
    11. Dakika bir, gol bir! Süper Lig..
    12. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Maalesef bu..
    13. Asgari ücret 2020’de ne kadar olacak?..
    14. 90'lık ninelere doğum günü sürprizi
    15. Bolu’da obezite, kanser düşmanı mor..
    16. Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için..
    17. Motosikletin heybesinde tehlikeli..
    18. Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya:..
    19. Osmangazi’ye modern bir pazar yeri daha
    20. Gazetecilerin tatil sorusuna böyle..
    21. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu:1..
    22. Samsun konut satışları
    23. Brezilya'da silahlı bir kişi otobüs..
    24. Sanat sokağı ilgi odağı oldu
    25. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    26. Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk..
    27. Dinar Galericiler Sitesi projesi için..
    28. Dinar’ın projesi Zafer Kalkınma..
    29. TCMB döviz kurları
    30. Kayıp can dostları kediyi bulana ödül..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz