Bazen şehirleri hep yanlış algı ve ön yargılarla tanırız. Meselâ ben Adana’yı hiç böyle bilmezdim…

Hep kavgalı-gürültülü olayları ile tanıdığımız her toplumdan insanların oluşu çok fazla göç alması hasebiyle merkezin bazı bölümlerinde yaşanmış birtakım hadiseler tüm şehrin tarihi kültürel ve iç, dış turizm açısından zarar vermekte olduğunu bu gezimizde bir kez daha Adana’da görmüş olduk…

Adana’nın tarihi ve turistik yerlerini gezip görerek keşfetmek bizlere tanınmış en güzel fırsatlardan biridir.

Biz de bu hafta Türkiye’nin muhtelif şehirlerinden gelen gazeteci, yazar dostlarımızla kültür ve sanat adına güzel ve etkileyici bir Adana gezisi yaptık.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından organize edilen Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmalarının üçüncüsünün ikinci ayağı Adana’da gerçekleştirildi, bizler de iştirak ettik.

Bizi Sarıçam Belediyesinde gönlü sıcak insanların karşılaması adeta bizlerin gurbette bir şehri gezmeye değil de sanki evimize gitmiş gibi mutlu etti.

Sarıçam ilçemizden kısaca bahsedecek olursak iki farklı üniversite bu ilçemizde kültür ve yemekleriyle ilgi odağı olan yeni bir ilçemiz.

2009’da ilçe olması hasebiyle ciddi bir göç almakta yeni bir şehir kurulmakta olduğunu gördük.

Tüm spor faaliyetlerinin yapıldığı geniş alanlara sahip bir ilçemiz. OSB’lerin birçoğunun bu ilçe sınırlarında olması ilçeyi kısa sürede ilgi odağı haline getirmiş.

Havasının sıcak olmasının yanında bizi karşılayan ev sahibi arkadaşların gönül sıcaklığı bizi daha da mutlu etti.

Bizleri öyle yerlere götürdüler ki kısa sürede çok işler yaptık.

Muz bahçeleri, çilek bahçeleri, tarihi köprüler, Varda köprüsü, Karaisalı Kapıkaya Kanyonu, Ulu Cami, Yağ Cami, Büyük Saat Kulesi, Adana Müzesi, şehir turu ve Taş Köprü…

Bize mihmandarlık yapan Sarıçam belediye basın müdürü Şükür Bey ve ekibi Adana’da kısa bir zamana sığdırdığımız bu tarihi ve kültürel gezimizde çok şeyleri görmemiz için ayrıca çaba sarf ettiler.

MEĞER HAVASI GİBİ İNSANININ GÖNLÜ DE SICAK MEMLEKETMİŞ

Adana kent yaşamı olarak milattan önce 6. Yüzyıl’a dayanıyor… Çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapması coğrafyanın bereketli topraklardan olması Seyhan nehrinin şehrin ortasından geçmesi şehre farklı bir atmosfer katmış… Suyun medeniyet olmasını Adana’ya kattığı güzellikle gördük.

Adana’nın tarihsel açıdan İlk, Orta ve Yeni Çağ olarak değerlendirirsek;

İlk çağda yaşayan kavimler Hitit Devleti’nin M.Ö. 1191 – 1189 yılları arasında batıdan gelen akınlarla yıkılması ile birçok küçük krallıklar ortaya çıkmış. Sırasıyla Kue Krallığı, Asurlular, Klikya Krallığı, İranlılar, Makedonyalılar, Selokidler, Çukurova Korsanları, Romalılar hakim olmuş.

Orta Çağ’a baktığımızda ise Romalılar’dan sonra Orta Çağ’da Bizanslılar, Araplar, Selanikliler, Ermeniler, Mısır Türk Memlük Devleti, Ramazanoğulları.

Ramazanoğulları Vakfiyesine göre büyük imar atılımları bu dönemde yapılmış; camiler, mescid ve medreselerle birlikte, yüksekokullar ve diğer kültür kurumları, sağlık ve sosyal hizmet veren kurumlar…

Yeni Çağ döneminin sonunda ve Yakın Çağ’da buraya Osmanlı İmparatorluğu hakim olmuştur. 1517 – 1918

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Hristiyan tebaanın yaşadığı kendi inançlarına göre ibadet yapacağı Kilisesinin bulunması da çoklu medeniyete ev sahipliği yaptığının göstergesidir.

Ayrıca Çukurova’nın tahıl, narenciye ve iç piyasada yeri büyük katma değeri milli hasılaya katkısı tartışılamaz. Tufanbeyli ilçemizde bulunan antik kentin asırlara dayanması…

Tarihi Ulu Cami Ramazan Beyoğlu beyliği Memlûklü ve Osmanlılar Dönemlerine ait mimarî karakterleri üzerinde toplayan bu eserin üç ayrı kitabesinden, ilk defa 1513 yıllarında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından inşasına başlandığı, 1541 yılında Halil Beyin oğlu Piri Mehmet Paşa tarafından bitirilerek ibadete açılmış.

Büyük saat kulesi 1881’de vali (Şair) Ziya paşa döneminde başlanıp sonrasında 1882 yılında Vali Abidin Paşa tarafından tamamlattırılmış. 32 metre olmasıyla Türkiye’nin en büyük Saat kulesi olduğu söyleniyor.

Türkiye Cumhuriyetinin ilk 10 sanayi kurulusundan biri olan tarihi Milli Mensucat Fabrikasının, 2014 yılında Kültür ve Turizm bakanlığının restorasyona başlaması ile ilk etap olan arkeoloji müzesi 2017 yılında ziyarete açılmış.

Adana Arkeoloji Müzesi de yine Türkiye Cumhuriyetinin ilk 10 müzesi arasında, 1924’de Bölge müzesi olarak açılan müzenin eser yönünden çok zengin. Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait birçok eser müzede sergilenmekte.

İlgisini sanata bilime yoğunlaştıran insan, farkında olmasa da başa gelecek felaketlerin üstesinden gelmiş olur… Sağlıcakla kalın.