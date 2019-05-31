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"Ben, 16 milyon insanımla çalışacağım"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:- "Bu şehrin insanlarına her yerde, her ortamda şans vereceğim, önlerini açacağım. Gençlerle, kadınlarla, bu şehrin insanlarıyla çalışacağım. Kardeşimle, damadımla, kızımla, oğlumla çalışmayacağım. Onlar işine baksın. Ben, 16 milyon insanımla çalışacağım"- "Ücretsiz kreşler açacağız. Kadınlar, hayata katılacaklar. Kadın üretemezse, toplum üretemez. Kadınlar, hayatın içinde ve morali yüksek olursa, güzel nesiller teminat altında olur. Yoksullukla mücadele edeceğiz. Bu şehrin mazlumu, fakiri olmayacak"

31 Mayıs 2019 Cuma 21:43
"Ben, 16 milyon insanımla çalışacağım"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin insanlarına her yerde, her ortamda şans vereceğim, önlerini açacağım. Gençlerle, kadınlarla, bu şehrin insanlarıyla çalışacağım. Kardeşimle, damadımla, kızımla, oğlumla çalışmayacağım. Onlar işine baksın. Ben, 16 milyon insanımla çalışacağım." dedi.

İmamoğlu, Güngören Haznedar Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu.

Aralarında oğlunun da bulunduğu LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar dileyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Çocuklarınızı sakın üzmeyin, sırtlarını sıvazlayın. Çocuklara, 'Ekrem Abiniz 'Her şey çok güzel olacak.' dedi, deyin. Onlarla bu şehre değer katacağımızı biliyoruz. 1-2 gün önce bir konuşma yaptı rakibimiz. Dedi ki 'Türkiye'de siyasi kadro yok. Sadece bizde kadro var.' Onlarda nasıl bir kadro varsa, aynı isimler dolaşıp duruyor. Bir bakıyorsunuz belediye başkanı, yetmedi orada aday. Aynı şeyi kendi de yaşıyor. Zannediyor ki, sadece kadro onların partilerinde var. Niye biliyor musunuz? Halktan uzaklaştılar. Ben de diyorum ki, onlara söylüyorum: Bizim İstanbul'da tam 16 milyon kadromuz var. Bu ülkenin ve şehrin pırıl pırıl gençleri var, yetişmiş insanları, akademisyenleri var. Ben, bu şehrin insanlarına her yerde, her ortamda şans vereceğim, önlerini açacağım. Gençlerle, kadınlarla, bu şehrin insanlarıyla çalışacağım. Size söz veriyorum, kardeşimle, damadımla, kızımla, oğlumla çalışmayacağım. Onlar işine baksın. Ben, 16 milyon insanımla çalışacağım."

İmamoğlu, şehrin nimetlerini 16 milyon insana dağıtmak istediklerini ifade ederek, "Ücretsiz kreşler açacağız. Kadınlar, hayata katılacaklar. Kadın üretemezse, toplum üretemez. Kadın devrimi yapacağız. Kadınlar, hayatın içinde ve morali yüksek olursa, güzel nesiller teminat altında olur. Her konuda seferberlik ilan edeceğiz. Yoksullukla mücadele edeceğiz. Bu şehrin mazlumu, fakiri olmayacak. Bu kardeşiniz, bu şehrin fakirlerine, mazlumlarına bütçeden hak ettikleri payı verecek. Biz, sizin vicdanınız olacağız. Onların unuttuklarını biz hatırlayacağız. Siyasetin ahlak dışı dilini bitireceğiz." diye konuştu.

- "Bile bile işi engelleyen, kim olursa millete havale edeceğim"

Seçim çalışması boyunca kötü söz konuşmadığını, kimseye hakaret etmediğini belirten İmamoğlu, vatandaşlara şöyle seslendi:

"Bundan sonra da etmeyeceğim. Niye biliyor musunuz? Eve gidince o mini minnacık kızımın yüzüne bakabileyim diye. Annemin ve babamın karşısında yüzüm kızarmasın diye.Bu kötü söz konuşan, bağırıp, çağıran siyasiler var ya; muhtemelen de dinlemiyorsunuz. Arkadaşlarımdan sosyal medyada izlenme oranlarını istedim. Bazen canlı yayın yapıyoruz. Bizleri 200 bin insan izliyor. Onları da bayağı izleyenler var, 150-200 kişi. Dinlenmiyorlar. Anne-babaları da onlara kızıyordur. Allah rahmet eylesin, anne-babaları bu dünyadan göçüp gitmiş ise, inanın onların kemiklerini sızlatıyorlardır. Güzel konuş be kardeşim. Bu ülkenin atanmış bakanlarına sesleniyorum. İşinize bakın. Bakın bu kardeşiniz gelecek, bakanlıklarda işimiz olacak. Beraber bu ülkenin sorunlarını çözeceğiz. İşinizi kolaylaştıracağız. Ama yok, 'Sen başka partilisin, ben sizin işinizi yapmam' derseniz, çıkacağım aynı böyle milletin huzurunda diyeceğim ki 'Şu bakan, sizin işinizi yapmadı.' Bile bile işi engelleyen, işe mani olan kim olursa millete havale edeceğim. Bunu bilesiniz."

Ekrem İmamoğlu, bütün partilere oy verenlerin kendisini sevdiğini ifade ederek, "Bu mesele, milli bir meseledir. Demokrasi meselesidir. İstanbul meselesidir. Siyaset üstüdür." dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 21:43
  1. 23 Haziran
  2. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu
  3. Haznedar Meydanı

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