0553 313 94 23

Bemba'dan UCM'ye 76 milyon dolar tazminat talebi

Eski KDC Cumhurbaşkanı Yardımcı Jean Pierre Bemba, tutuklu geçirdiği 10 yıldan sonra hakkındaki hapis cezasını iptal eden UCM'den 76 milyon dolar tazminat istedi

11 Mart 2019 Pazartesi 19:47
Bemba'dan UCM'ye 76 milyon dolar tazminat talebi

DAKAR (AA) - Hakkındaki hapis kararı geçen yıl iptal edilen eski Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jean Pierre Bemba, tutuklu yargılandığı 10 yıl için Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) 76 milyon dolar tazminat talebinde bulundu

Yerel basındaki haberlere göre, Bemba'nın avukatı Peter Haynes, UCM'ye gönderdiği belgede, müvekkilinin 2008-2018 yıllarında Hollanda'nın Lahey kentinde tutuklu geçirdiği zamanın telafi edilmesini istediğini belirtti.

Haynes, hapiste bulunduğu 10 yılda kendisinin ve ailesinin gördüğü maddi ve manevi zarar karşısında müvekkilinin UCM'den 76 milyon dolar tazminat talep ettiğini aktardı.

Belçika'da 2008'de yakalanan ve Lahey'deki hapishaneye gönderilenBemba'nın yargılaması 2010'da başlamıştı. Eski KDC Cumhurbaşkanı Yardımcısı 2016'da biten "savaş ve insanlığa karşı suçlamaları" içeren davada 18 yıl hapis cezası almıştı ancak UCM Temyiz Mahkemesi Bemba'nın itirazını kabul ederek, cezayı iptal etmiş, Bemba geçen yıl haziranda serbest kalmıştı.

Bemba, 2002-2003 döneminde Orta Afrika Cumhuriyeti'ne (OAC) gönderdiği silahlı grup Kongo Kurtuluş Hareketi (MLC) milislerinin ülkede işlediği cinayet, tecavüz ve yağma gibi suçlardan sorumlu olmakla suçlanıyordu.






Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 19:47
  1. jean pierre bemba
  2. tazminat
  3. UCM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu operasyonu
    1. GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari’de
    3. Güngören’de çatı yangını korkuttu
    4. Duyarlı sürücünün çabası yaralı köpeği..
    5. Babalardan farkındalık oluşturan..
    6. Venezuela’da elektrik trafosu patladı
    7. Bayrak asmak için çıktığı direkte..
    8. 4 yaşındaki Yağmur ailesinin halı..
    9. Galatasaray-Antalyaspor maçından notlar
    10. "Fark Yaratan Girişimci Kadınlar"
    11. AK Parti'nin Hakkari mitingi
    12. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan..
    13. Rus uzmandan çarpıcı analiz: Akbabalar..
    14. Çapa makinasına sıkışan kadın feci..
    15. Fatih Terim’den 3 değişiklik
    16. Skandal sözler! CHP'li Başkan adayı..
    17. "82 milyonla huzur içinde yaşamak..
    18. Emekli polis memuru not bırakıp..
    19. "İstanbul deplasmanlarını seviyoruz"
    20. Motosiklet sürücüsünün kazada dili..
    21. Camilerde yeni sistem! Test aşamasına..
    22. Trump'tan rekor talep! 750 milyar..
    23. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Tokat'ta
    24. Rusya açıkladı: 316 yeni silah denedik
    25. Kazağını yem karma makinesine kaptıran..
    26. Bemba'dan UCM'ye 76 milyon dolar..
    27. Avrupa ülkesinde 'helal kesim' yasağı
    28. 9 ilden 10 okulun İstiklal Marşı..
    29. 2019 gelinlik ve abiye koleksiyonları..
    30. AK Parti'nin Hakkari mitingi
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!