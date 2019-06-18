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Bem-Bir-Sen'den suç duyurusu

Bem-Bir-Sen, üyelerinin baskıyla sendikalarından istifa ettirildiği gerekçesiyle Bolu, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ve Kırşehir Belediyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu

18 Haziran 2019 Salı 12:20
Bem-Bir-Sen'den suç duyurusu

ANKARA (AA) - Belediye ve Özel İdareleri Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen), bazı belediyelerde üyelerine yönelik baskı yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Ankara Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasına, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi anarak başladı. Uslu, "Cumhurbaşkanı Mursi'nin bir mahkeme salonunda şehadetine şahitlik ettik. Mücahit, yiğit ve şehadet mertebesine ulaşmış Mursi'yi rahmetle anıyorum." dedi.

Yerel yönetim seçimlerinde bazı belediyelerin yönetimlerinin siyasi partiler arasında el değiştirdiğine işaret eden Uslu, CHP ve HDP'li belediyelerde Bem-Bir-Sen üyelerine ve yöneticilerine yönelik sendikal baskılar yapıldığını belirtti.

Seçimlerde el değiştiren belediyelerde üyelerinin istifaya zorlandığını, sendika yöneticilerinin yasaya aykırı biçimde sürgün edildiğini anlatan Uslu, şöyle konuştu:

"Sendika üyelerimizin sendikaları değiştirmeleri için mobbing, tehdit ve şantaj gibi insan onuruyla bağdaşmayacak haksız uygulamalara maruz kalmaktadır. Çok kısa sürede yaşanan belediye emekçilerinin sendikalarından tehdit ve şantajla istifaya zorlanması, yandaş sendikalara geçmeleri için tehdit edilmesi, sürgünlerin yaşanması, sendikal faaliyetlerin engellenmesi gibi baskılar adeta bir kıyıma dönüştürülmüş ve sendikal tarihte karanlık günler olarak yerini almıştır."

Uslu, 7 bin üyelerinin istifa ettirildiğini, yüze yakın sendika yöneticisinin sürgün edildiğini, sözleşmeli personel olan 53 üyenin de işten atıldığını kaydetti.

Son dönemde sendikal baskıların sadece memurlara yapılmadığını belirten Uslu, "İşçiler de bu sendikal baskılara maruz kalmıştır. Belediyelerde çalışan işçilerden Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasına üye 742 işçi işten atılmış, 50 sendika üyesi sürgün edilmiş, 12 bin 500 üye ise baskıyla istifa ettirilmiştir." diye konuştu.

"Meydanlarda 'Martın sonu bahar' diyenlerin ilk icraatı 'emekçinin yazını kışa çevirmek' oldu." ifadelerini kullanan Uslu, barış güvercini maskesi takanların maskesinin düştüğünü söyledi.

Genel Başkan Uslu, sendikalarının üyelerine baskı yaptıkları gerekçesiyle, Bolu, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ve Kırşehir Belediyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:20
  1. Ankara Adliyesi
  2. Bem-Bir-Sen
  3. suç duyurusu

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