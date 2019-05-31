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Bem-Bir-Sen SASKİ’de

Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever ve yönetim kurulu üyeleri Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) çalışmaları hakkında bilgi aldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:27
Bem-Bir-Sen SASKİ’de

Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever ve yönetim kurulu üyeleri Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Nurettin Sever, Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli ile yönetim kurulu üyeleri, 1 ay önce göreve atanan, SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız’ı makamında ziyaret ederek başarılar diledi. Nurettin Sever, “Samsun’da olmaktan çok mutlu olduk. Çeşitli kurumları ziyaret ettik. Fatih Yıldız ile makamında bir araya gelerek, SASKİ Genel Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgi aldık” dedi.



Yıldız: "Daha güzel işler yapmak için, ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız”


Ziyaretten mutlu olduklarını dile getiren SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız ise, “Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever ve Şube Başkanı Savaş Gayretli ile yönetim kurulu üyelerini aramızda görmek bizleri çok sevindirdi. Bu görüşme, bizim açımızdan çok faydalı geçti. Daha güzel işler yapmak için, ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız” diye konuştu.


Sever, Gayretli ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonra SASKİ Genel Müdür Yardımcıları Kemal Kaya ve Cihan Güller ile görüştü. Görüşmelere ayrıca SASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt da katıldı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:27
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