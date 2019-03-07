Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve El Becerileri Kursları’nda (BELMEK) ücretsiz yemek ve pastacılık eğitimi veriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi BELMEK’te ücretsiz yemek ve pastacılık eğitimi veriliyor. Ev hanımdan öğrenciye çeşitli yaş grubundan kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslar kadınların meslek edinmelerine de imkan sağlıyor. Kursiyerlerine ’Ev Yemekleri Yapımı Belgesi ve Pastacılık Belgesi’ veren BELMEK, kadınların girişimci olmasına, hatta kendi işletmelerini kurmasına da imkan sağlıyor. BELMEK mutfağında bir yandan aşçı ve pasta ustaları yetişirken, bir yandan da hobi olarak birçok kültüre ait yemek tarifi öğreniliyor. Usta şefler tarafından 18-70 yaş aralığındaki kursiyerlere mutfak terimleri, yemek yapmanın ve sunumunun püf noktaları, doğrama teknikleri ve pişirme yöntemleri gibi temel bilgiler kadar Osmanlı mutfağı başta olmak üzere geleneksel Türk mutfağı ve dünya mutfaklarından lezzetler uygulamalı olarak anlatılıyor. Yemek kurslarında en çok ilgi gören branşlardan biri de özel günler için açılan pastacılık kursları. Nişan, doğum günü, mevlit gibi özel günlerde sunulan ikramların yapılışının tüm detaylarıyla anlatıldığı kurslara Başkentli kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Başkentli kadınlar yemek kursunda aldıkları eğitimin ardından ürettikleri lezzetleri aldıkları siparişlerle satışa sunarak, ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Yenimahalle BELMEK’te 8 yıldır görev yapan Şef Zeliha Şanlı, her yaş grubundan kadının yer aldığı yemek kursunda kursiyerlere öncelikle aşçılık mesleğini tanıttıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği müfredat doğrultusunda eğitim verdiklerini belirten Şanlı, ’’Turşu kurmayı, reçel yapmayı, erişte ve makarna kesmeyi, çeşitli salatalar ve sosların yapımını da öğretiyoruz. Kursiyerlerimizin meslek edinmelerine yardımcı oluyoruz. Aldıkları eğitim ile girişimci olup kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar, aile ekonomilerine katkı sağlayıp üstelik istihdam yaratıyorlar. Bu çok güzel bir mutluluk ve gurur kaynağı biz kadın eğitmenler için de’’ ifadelerini kullandı.

’’Öğrendiğim en önemli şey kadınların ne kadar dayanışma içerisinde olduğu’’

Haftanın 5 günü 20 kişilik iki grup halinde eğitim verilen Yenimahalle BELMEK yemek kursuna katılan kursiyerler, lokantada yedikleri yemeklerin, pastaneden aldıkları pastaların, çeşitli mezelerin hiç de zor olmadığını, kurs sayesinde öğrendiklerini ifade ettiler. Başkent Tiyatroları’nda stajyer oyuncu olan ve yemek kursunda eğitim alan Beyzanur Özdemir, 3 haftadır BELMEK kursuna geldiğini kaydederek, ’’Öğrendiğim en önemli şey kadınların ne kadar dayanışma içerisinde olduğu. Birlik ve beraberlik içinde pastalarımızı, yemeklerimizi büyük bir keyifle yapıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Bahriye Özen isimli bir diğer kursiyer de, ’’Kızımın anne artık evde oturma sen de ayaklarının üzerinde durabilirsin ve meslek edinebilirsin sözleri üzerine bu kursa başladım. Yemek yapmayı çok seviyorum ama püf noktalarını da öğrenmek istiyordum. İlerleyen zamanlarda kendi iş yerimi açmayı planlıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Bütün kadınlar verimli olsun ve kendi parasını kazansın’’ açıklamasında bulundu.