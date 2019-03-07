0553 313 94 23

BELMEK’te ücretsiz yemek ve pastacılık eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve El Becerileri Kursları’nda (BELMEK) ücretsiz yemek ve pastacılık eğitimi veriliyor.

07 Mart 2019 Perşembe 11:03
BELMEK’te ücretsiz yemek ve pastacılık eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve El Becerileri Kursları’nda (BELMEK) ücretsiz yemek ve pastacılık eğitimi veriliyor.


Ankara Büyükşehir Belediyesi BELMEK’te ücretsiz yemek ve pastacılık eğitimi veriliyor. Ev hanımdan öğrenciye çeşitli yaş grubundan kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslar kadınların meslek edinmelerine de imkan sağlıyor. Kursiyerlerine ’Ev Yemekleri Yapımı Belgesi ve Pastacılık Belgesi’ veren BELMEK, kadınların girişimci olmasına, hatta kendi işletmelerini kurmasına da imkan sağlıyor. BELMEK mutfağında bir yandan aşçı ve pasta ustaları yetişirken, bir yandan da hobi olarak birçok kültüre ait yemek tarifi öğreniliyor. Usta şefler tarafından 18-70 yaş aralığındaki kursiyerlere mutfak terimleri, yemek yapmanın ve sunumunun püf noktaları, doğrama teknikleri ve pişirme yöntemleri gibi temel bilgiler kadar Osmanlı mutfağı başta olmak üzere geleneksel Türk mutfağı ve dünya mutfaklarından lezzetler uygulamalı olarak anlatılıyor. Yemek kurslarında en çok ilgi gören branşlardan biri de özel günler için açılan pastacılık kursları. Nişan, doğum günü, mevlit gibi özel günlerde sunulan ikramların yapılışının tüm detaylarıyla anlatıldığı kurslara Başkentli kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Başkentli kadınlar yemek kursunda aldıkları eğitimin ardından ürettikleri lezzetleri aldıkları siparişlerle satışa sunarak, ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.


Yenimahalle BELMEK’te 8 yıldır görev yapan Şef Zeliha Şanlı, her yaş grubundan kadının yer aldığı yemek kursunda kursiyerlere öncelikle aşçılık mesleğini tanıttıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği müfredat doğrultusunda eğitim verdiklerini belirten Şanlı, ’’Turşu kurmayı, reçel yapmayı, erişte ve makarna kesmeyi, çeşitli salatalar ve sosların yapımını da öğretiyoruz. Kursiyerlerimizin meslek edinmelerine yardımcı oluyoruz. Aldıkları eğitim ile girişimci olup kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar, aile ekonomilerine katkı sağlayıp üstelik istihdam yaratıyorlar. Bu çok güzel bir mutluluk ve gurur kaynağı biz kadın eğitmenler için de’’ ifadelerini kullandı.



’’Öğrendiğim en önemli şey kadınların ne kadar dayanışma içerisinde olduğu’’


Haftanın 5 günü 20 kişilik iki grup halinde eğitim verilen Yenimahalle BELMEK yemek kursuna katılan kursiyerler, lokantada yedikleri yemeklerin, pastaneden aldıkları pastaların, çeşitli mezelerin hiç de zor olmadığını, kurs sayesinde öğrendiklerini ifade ettiler. Başkent Tiyatroları’nda stajyer oyuncu olan ve yemek kursunda eğitim alan Beyzanur Özdemir, 3 haftadır BELMEK kursuna geldiğini kaydederek, ’’Öğrendiğim en önemli şey kadınların ne kadar dayanışma içerisinde olduğu. Birlik ve beraberlik içinde pastalarımızı, yemeklerimizi büyük bir keyifle yapıyoruz’’ şeklinde konuştu.


Bahriye Özen isimli bir diğer kursiyer de, ’’Kızımın anne artık evde oturma sen de ayaklarının üzerinde durabilirsin ve meslek edinebilirsin sözleri üzerine bu kursa başladım. Yemek yapmayı çok seviyorum ama püf noktalarını da öğrenmek istiyordum. İlerleyen zamanlarda kendi iş yerimi açmayı planlıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Bütün kadınlar verimli olsun ve kendi parasını kazansın’’ açıklamasında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:03
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ukrayna’da sınırı gizlice geçmek isteyen iki Türk yakalandı
    1. Ukrayna’da sınırı gizlice geçmek..
    2. Cinayetlerin sebebi "miras anlaşmazlığı"
    3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    4. 35 yıl sonra Mir Kalesi’nde özlem..
    5. Beşiktaş'ta ayrılık! Sezon sonu..
    6. VakıfBank, BM'nin Kadının Güçlenmesi..
    7. LeBron James, Michael Jordan’ı geçti
    8. Kanseri yenip yarı zamanlı girdiği..
    9. İŞKUR ve AYNADER iş birliğinde kadın..
    10. Elektrik akımına kapılan aşçı öldü
    11. Doruk Sağlık Grubu, kadın sağlığına..
    12. DEAŞ operasyonunda 3 Iraklı adliyeye..
    13. Cammu Keşmir'de bombalı saldırı: 18..
    14. Aliağa’da 8 Mart Dünya Kadınlar..
    15. Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 89...
    16. Kontrol için durdurulan kamyona..
    17. Cenevre’de teknoloji yarışı
    18. Başkan Kutlu’dan 8 Mart kutlaması
    19. Başkan Yaşar ve Mansur Yavaş 117..
    20. Fas'ta Adalet ve İhsan Hareketine..
    21. Belediye Başkanı Fatma Şahin’den 8..
    22. Kaymakam Öztürk’ten ‘Kadınlar Günü’..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin’e gidiyor
    24. Bilal Erdoğan: "Vatan millet..
    25. "İyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz"
    26. Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat..
    27. Galatasaray'ın yıldızı Yuto Nagatomo,..
    28. Soylu itiraz etti: Kullananların yüzde..
    29. Velilere yönelik ’aile eğitimi’ semineri
    30. Filede Challenge Kupası'nın finalinde..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni